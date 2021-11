ISSS enfrenta desabastecimiento de medicinas para hipertensión

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ordenó sustituir temporalmente al menos dos medicamentos para pacientes hipertensos debido a desabastecimiento, indica un documento oficial al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA y que fue confirmado por cuatro fuentes internas de la institución.

El documento ordena sustituir los medicamentos Aprovasc y Exforge por los monofármacos Amlodipina e Irbesartán, los cuales "constituyen equivalentes terapéuticos de los medicamentos combinados que se encuentran desabastecidos", indica el escrito.

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS) confirmó la información y aseguró que desde hace cinco días enfrentan el desabastecimiento de estos fármacos. También el centro de llamadas del ISSS y las farmacias de los hospitales Médico Quirúrgico y General confirmaron que no están recetando estas medicinas por el momento.

"Lo que antes con una sola pastilla lográbamos el control, hoy lo vamos a tener que hacer con 3 pastillas", señaló el secretario general de SIMETRISSS, Rafael Aguirre.

Tanto el Aprovasc como el Exforge se componen de Amlodipina e Irbesartán. En lugar de las dosis establecidas de estos medicamentos para tratar a pacientes con presión arterial alta, el ISSS ordena recetar una tableta o cápsula de 10 miligramos de Amlodipina y dos tabletas de Irbersatán de 150 miligramos, o bien dos Amlodipina de 5 miligramos y dos Irbesartán de 150 miligramos.

Aguirre consideró que las instrucciones giradas por el ISSS pueden desencadenar implicaciones graves en pacientes hipertensos.

"Primero, más efectos adversos por utilizar más medicamentos y segundo, que se eleve la presión porque la dosis no se da igual", alertó el médico.

Además, explicó que la Amlodipina podría causar inflamación de las manos, pies, tobillos o parte inferior de las piernas, así como dolor de cabeza, molestias estomacales, náuseas, entre otros efectos. Mientras que el Ibersartán puede causar inflamación de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, manos, pies, tobillos y otros efectos.

Sin embargo, en el documento el ISSS sostiene que los medicamentos desabastecidos se han sustituido con "dosis equivalentes de los mismos principios activos, sin contravenir lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Medicamentos ni la norma 34 de Prescripción de Medicamentos en el ISSS".

La medida también implica que los pacientes del Seguro Social que deseen continuar su tratamiento con Exforge o Aprovasc, deberán recurrir a las farmacias privadas, donde las 14 pastillas de ambas medicinas cuestan alrededor de $29, según la plataforma de consulta de precios de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM).

Sin explicaciones

En el documento, el Seguro Social no explica qué ha causado el desabastecimiento. Solo recomienda "no iniciar a nuevos pacientes" en el tratamiento con Aprovasc y Exforge, "hasta que no ingrese lo adjudicado y se hayan estabilizado las existencias". En otro apartado, señala que la sustitución quedará sin efecto "en el momento que se haya superado la situación de desabastecimiento que lo originó".

Este periódico buscó a la oficina de comunicaciones del ISSS vía WhatsApp y por correo electrónico, pero no recibió respuesta.

A juicio de SIMETRISSS, esta escasez podría ser una secuela del ataque informático que reportó el Seguro Social el 19 de octubre, pero tampoco descartó un problema de logística. "Pareciera que es secundario al problema informático, pero también a la mala gestión de logística. No los compraron a tiempo (los medicamentos)", valoró Aguirre.

El secretario del SIMETRISSS aseguró que estos no son los únicos medicamentos que faltan. En Zacatecoluca, notificaron al sindicato que no tienen Loradatadina, Famotidina ni Azitromicina. En San Miguel, el área de ginecológica no tiene implantes, ni dius desde hace una semana. Además, Ilopango reportó falta de Prednisona de 50 miligramos, Clorafenicol y Ranitidina. En la clínica de la Colonia Zacamil, tampoco tienen Nitroglicerina, Valasartán/Amlodipina y multivitaminas. De esta última han estado desbastecidos alrededor de dos meses, dijo Aguirre.

Mientras tanto, el sector público no ha reportado desabastecimiento de estos medicamentos. El secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez, dijo que en consultas con varios hospitales solo se encontró escasez de nifedipina en el Hospital de Chalatenango.