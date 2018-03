ISSS pedirá a FGR investigue la fuga de medicamentos

Lee también

El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ricardo Cea, reaccionó ante la denuncia hecha el miércoles por la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) sobre los hallazgos encontrados en la clínica del doctor Fernando Arturo Meléndez Padilla. En ellos, había medicamentos del ISSS, Ministerio de Salud (MINSAL) y del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).“Estamos a la espera de que ellos nos lo comuniquen oficialmente para presentar una denuncia oficial a la Fiscalía, para que se investigue la procedencia de estos medicamentos y cómo es que llegaron a estos lugares, donde se está vendiendo ilegalmente”, dijo Cea.El director enfatizó en que en su institución no hay libertad para sacar medicamentos, ya que “existe un control con un código de barras, un control estricto de todos los medicamentos”.Sin embargo, cayó en contradicciones al tratar de explicar cómo es que la medicina salió del ISSS y se vende afuera. Según él, el código de barras permite conocer cuántos medicamentos se entregaron a los derechohabientes y cuántos aún se encuentran en el inventario.En el Seguro Social dicen tener cámaras de vigilancia, las cuales no les han reportado nada. Pese a que el director no se quiso atrever a decir cómo puede darse esta situación, confirmó que “robos en los almacenes no existen, eso lo podemos garantizar: robos en cantidades grandes no existen en el Seguro Social.La Fiscalía debe investigar, a través de este doctor, quién le proveyó de estos medicamentos para iniciar una investigación”.Otra posibilidad que se maneja es que se trate de un “robo de hormiga”, como señaló Cea; es decir, quitar tabletas a cajas de medicamentos. A su vez, el ISSS detalló que el médico Meléndez Padilla no trabaja para la institución. Se buscó obtener la versión de la ministra de Salud, Violeta Menjívar, ya que en los hallazgos de la DNM hay medicamentos de MINSAL y FOSALUD, pero no atendió a la solicitud hecha a través de su equipo de comunicaciones.