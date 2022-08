ISSS restablece programación de citas en hospitales MQ y General tras falla informática

El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) informó este martes que la falla informática que hasta ayer persistía en los hospitales Médico Quirúrgico y General ha logrado solventarse en un 90 %.

Ayer por la mañana, la gremial dijo a LA PRENSA GRÁFICA que recibió reportes de fallas informáticas en el Hospital General, Médico Quirúrgico, Primero de Mayo, los policlínicos de Zacamil y Colonia Roma, así como en Santa Ana y en el hospital de especialidades.

En el transcurso de la mañana la situación se resolvió en todos los centros, a excepción del Médico Quirúrgico y el General, donde los usuarios del ISSS confirmaron a este periódico el atraso en la programación de citas y otros trámites.

"No hay (sistema) dicen. Yo venía a agendar una consulta y me dijeron que no hay y no saben cuándo va a regresar", dijo ayer una derechohabiente a este medio, cuando salía del MQ.

No obstante, el problema con los sistemas informáticos que ayer persistía en ambos hospitales ya estaba resuelto en un 90 % para hoy en la mañana, dijo el SIMETRISSS.

El sindicato informó que los usuarios del Seguro Social ya pueden programar citas y otros trámites. Por el momento, las únicas operaciones que no han podido restablecerse y se están ejecutando de forma manual es "la unión del expediente electrónico con las recetas a extender por parte de farmacia y los exámenes de laboratorio", dijo el SIMETRISSS.