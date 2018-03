ISSS sin dos medicamentos claves en sus almacenes

Lee también

El subdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Milton Escobar, confirmó que desde septiembre de 2016 han tenido problemas con algunas casas comerciales respecto de la entrega de medicamentos y que por el momento se han quedado sin medicinas en sus almacenes, pero aclaró que hay en los centros de atención.“Uno de los medicamentos que no tenemos existencia en los almacenes, pero sí en los centros de atención, es el Irbesartán que tendrían que haberlo entregado el 31 de enero”, dijo Escobar.El ISSS dice estar a la espera de que el lunes tengan noticias positivas al respecto, ya que por el momento el lote que tienen disponible está en los centros de atención, pero ya no hay en los almacenes.El subdirector agregó: “También tenemos la metformina glimepirida de 4 miligramos. Tenemos existencias escasas para las próximas semanas”. Ayer, Escobar sostendría una reunión con el proveedor, quien ya tenía listo el calendario de entrega.Es frecuente que en algunas unidades de atención del ISSS, hospitales o clínicas los derechohabientes se encuentren con dificultades en la entrega de sus medicamentos; pero, según el segundo al mando en el Seguro Social, tiene que ver con otras situaciones.“Muchas veces faltan en algunos centros de atención, pero no es porque no existan muchas veces en los almacenes o que estén distribuidos en los diferentes 84 centros de atención, sino que muchas veces nuestros niveles de atención –a nivel local– no hacen las previsiones necesarias y no lo piden. O, si yo no tengo medicamento en determinada unidad, muchas veces no se preocupa nuestro personal en decir que no se tiene en alguna unidad médica”, reflexionó el subdirector.En el caso de los medicamentos para pacientes oncológicos, Escobar aceptó que habían tenido problemas con el medicamento trastuzumab, que habían comprado con el Consejo de Ministro de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), pero que les detallaron que la próxima semana llegará al país.“Tenemos todavía, pero tenemos para 15 días; nosotros estábamos previendo que podríamos estar desabastecidos pero el jueves nos dijo el ofertante. Es una compra de cerca de $3 millones entre rituximab y trastuzumab y nos lo van a entregar pronto”, reiteró.