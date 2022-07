ISSS usa "médicos comodín" por falta de especialistas

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha optado por utilizar "médicos comodín" para suplir la demanda en áreas como gastroenterología, debido a la fuga de especialistas que enfrenta la entidad, aseguró el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS).

Un día después de que la Asamblea Legislativa aprobó incluir en el Seguro Social a empleados temporales y en período de prueba, el SIMETRISSS se pronunció al respecto y si bien dijo aplaudir la iniciativa, advirtió que el ISSS enfrenta una "fuga de especialistas y subespecialistas". En un comunicado emitido el miércoles, el sindicato ejemplificó con el área de gastroenterología, que de 16 especialistas que tenía en 2017, se ha quedado con cuatro, y solo dos de ellos están contratados para ocho horas.

El SIMETRISSS dijo a LA PRENSA GRÁFICA que debido a la falta de especialistas, desde hace aproximadamente un año el ISSS ha asignado a doctores de medicina familiar e internistas a áreas como gastroenterología, endocrinología, neurología y reumatología, entre otras.

"Pusieron a cubrir a médicos de familia y médicos internistas, pero solo están para hacer recetas y aquellos diagnósticos menores que no necesitan ser vistos por gastroenterólogos", explicó el sindicato. "De cinco a seis médicos están cubriendo todas estas áreas. Se utilizan como ‘médicos comodín’. Es decir, un día están cubriendo gastroenterología, otro día cubriendo nefrología, otro día cubriendo endocrinología, y así según la demanda", agregó el SIMETRISSS.

Si bien estos doctores no emiten diagnósticos que requieran la intervención de los especialistas, "el gran peligro es que un médico, no siendo gastroenterólogo, dé consulta de gastroenterología, porque cae en el delito de impericia (falta de conocimiento, experiencia)", advirtió el sindicato de médicos del Seguro Social.

El artículo 284 del Código de Salud señala como infracción grave "provocar y causar daño, impedimento temporal o permanente, o la muerte de una persona por error, negligencia, impericia, abandono inexcusable o malicia durante el ejercicio de su profesión".

Además, el SIMETRISSS señaló al Seguro Social "de valerse de la necesidad del colega de mejorar su lugar de trabajo, que en lugar de estar trabajando en una clínica comunal lejos de San Salvador, hoy trabaja en Especialidades".

SIMETRISSS dijo que la "fuga" de médicos se agudizó con la pandemia de covid-19 y una de las causas son condiciones laborales desfavorables. El sindicato explicó que los médicos generales trabajan por $4.80 la hora, los especialistas por $5.85 y los subespecialistas por $8.80. Si se toma en cuenta que los especialistas y subespecialistas ven cuatro pacientes por hora, "quiere decir que la consulta sale a $1.75", indicó la gremial.

Además, advirtió que la situación ha alargado aun más los tiempos de espera para agendar consultas. Citas de mamografía, revisión de terapias, citas ortopédicas y otras han sido pospuestas por más de ocho meses, según manifestaron ayer personas que intentaron obtener una revisión con especialistas en la Unidad Médica de Atlacatl.

Un adulto mayor indicó a LA PRENSA GRÁFICA que le reprogramaron su cita médica, después de haber esperado ocho meses por ella. En el momento que llegó su turno, solo le reprogramaron su consulta, relató.

"Yo venía con el ortopeda, después de unos ocho meses de esperar la consulta vengo a las 9:30 y no está el médico. Me han puesto la cita para el 2 de diciembre. Es un problema para uno", dijo el derechohabiente.

Una mujer de 45 años de edad que tenía previsto que un médico revisara su mamografía, dijo que desde febrero pasado solicitó su consulta, pero que no había quien la recibiera.

"Me volvieron a cambiar la cita con el ginecólogo hasta septiembre de este año. Demasiado le están dando largas, no hay un orden, no está coordinado esto", reclamó la mujer.

Mientras que una derechohabiente de 50 años también le fue reprogramada su cita para determinar desde cuándo retomaría la terapia para su rodilla.

"Yo venía a la cita y la doctora no está. Venía a que me renovaran la terapia, pero me la pusieron para en noviembre", dijo. Los tres usuarios del ISSS pidieron anonimato porque dijeron temer repercusiones por reclamar al Seguro Social y que se alargue aun más el tiempo de espera para recibir atención médica.

LA PRENSA GRÁFICA buscó la postura del ISSS sobre la denuncia del SIMETRISSS a través de dos de sus comunicadoras institucionales, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.