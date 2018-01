ISTA y MAG organizan acto para respaldar al FMLN

“Los equipos operativos del MAG y el ISTA se encargarán de la convocatoria de los participantes y se encargarán también del presupuesto de buses para el transporte, pero Finanzas del partido pagará directamente contra recibo de cada unidad”, se apuntó en el punto cuatro, que explica la logística del acto en el que el sector agropecuario nacional daría su respaldo al FMLN, según un documento en poder de LA PRENSA GRÁFICA.

Ayer, miles de personas se congregaron desde tempranas horas de la mañana en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), como tenía previsto la comisión organizadora.

Antes de que iniciara el evento, un equipo de este rotativo pudo captar un microbús del Instituto Salvadoreña de Transformación Agraria (ISTA) dentro del CIFCO transportando a personas.

Al acto asistió la presidenta del ISTA, Carla Mabel Albanés Amaya. Además, estuvieron presentes diputados que buscan la reelección, otros candidatos y el viceministro de Educación, Francisco Castaneda.

Benito Lara, miembro de la comisión de alianzas del FMLN y candidato a diputado, cuando se le preguntó si en la organización habían estado involucrados el ISTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), respondió que fue el sector el que se encargó de ello. Además, dijo que estos habían invitado a los funcionarios de ambas instituciones por estar relacionados con su trabajo; aseguró desconocer por qué un vehículo del ISTA estaba en el CIFCO.

“Ah, no sé, no los he visto yo (vehículos). En este tipo de actividades fueron invitados algunos funcionarios por parte de ellos, que querían que estuvieran porque precisamente son los funcionarios los que tienen que ejecutar algunas de las políticas, por eso estaba la compañera Carla Albanés, el viceministro y otros funcionarios más”, declaró Lara a este rotativo.

El sector agropecuario emitió un pronunciamiento en el que se comprometió a apoyar a todos los candidatos del FMLN.