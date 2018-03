ITS crea clínica escolar y realiza talleres en salud

Lee también

Como parte de los proyectos formativos y de capacitación estudiantil, los alumnos de tercer año de bachillerato del Instituto Técnico Salvadoreño (ITS) en San Salvador han iniciado una serie de talleres informativos y prácticos sobre el manejo de aparatos hospitalarios, así como de temas relacionados con ginecología y primeros auxilios. Estos son brindados a compañeros de la misma institución pero de menor grado académico.Según los estudiantes, el objetivo del proyecto es mantener la calidad educativa, así como aprovechar los recursos de la institución para compartir sus conocimientos. “Al estar en nuestro último año de bachillerato hemos obtenido experiencias que es importante transmitir a las futuras generaciones. Es necesario ayudarnos entre todos, compartir información, investigar más y, sobre todo, formar profesionales competentes”, expresó Carolina Guevara, de 17 años.Pero eso no es todo. Además de los talleres, la institución ha implementado la creación de una clínica escolar que es capaz de atender todo tipo de emergencias y que es manejada en su totalidad por estudiantes del bachillerato en salud. Según Blanca Pineda, docente encargada, los estudiantes tienen las habilidades necesarias para atender emergencias y salvar vidas. “Nuestro objetivo es que los jóvenes se sientan capaces de sobresalir en cualquier ámbito y que sepan decir sí a nuevos retos”, explicó.Este tipo de talleres se estarán realizando durante todo el año con diferentes grupos de trabajo y sobre temáticas de interés para los jóvenes. En la actualidad las charlas han sido enfocadas en el manejo de autoclave, un aparato de esterilización de objetos para uso clínico, así como clases de manejo de emergencias y trato hacia los pacientes. “Ayudar a otros es, sin duda, una de las experiencias más gratificantes. Todos deberíamos hacerlo desde nuestro lugar de trabajo o comunidades”, agregó la estudiante Carolina Guevara, de segundo año de bachillerato.Las autoridades de la institución aseguran que este tipo de experiencias son beneficiosas para los alumnos, ya que no solo les dan la oportunidad de compartir lo aprendido con los demás, sino también de definir su futuro laboral.