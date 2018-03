Identifican 88 municipios que no tienen programas de atención a primera infancia

Lee también

Un estudio del Ministerio de Educación (MINED) determinó que en 88 de los 262 municipios del país no se realiza ninguna intervención en atención integral a la primera infancia, es decir, no se ejecutan programas para atender a la niñez que está en edades de cero a tres años.“Nosotros hemos hecho un estudio a escala nacional, hemos ido a los 262 municipios, hemos realmente ido a sacar datos del registro de estado familiar de cada municipio para identificar la cantidad de niños registrados vivos y eso nos ha dado las pautas para tener una claridad de focalizar la atención”, dijo Lilian Benavides, directora nacional de Primera Infancia del MINED.Los datos fueron presentados al Consejo Nacional de Educación (CONED) junto con las estrategias para abordar el desafío tres del Plan El Salvador Educado (PESE) sobre la atención al desarrollo integral de la primera infancia y ampliar la cobertura este año.De acuerdo con el registro de infantes atendidos en 2016 por el MINED y otras organizaciones no gubernamentales, se tiene que fueron 31,354, mientras que el PESE establece una meta de 42,000 al año.“Con la incorporación de los concejos municipales nosotros vemos en perspectiva muchas posibilidades de incrementar cobertura este año”, aseguró la directora.“Ese análisis se ha hecho pormenorizadamente para poder saber con exactitud a dónde está lo que nos falta, con quiénes tenemos que hablar, y por eso se están planteando alianzas locales, porque la única forma es ordenar mejor la casa para saber a dónde es que hay que llegar”, dijo Marina Morales, oficial de Educación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en El Salvador.El presupuesto del MINED para educación inicial este año es de $2,785,000. Benavides comentó que con un proyecto de cooperación de Luxemburgo se trabajará en 28 municipios de siete departamentos del país, así como el proceso de autorizar a más organizaciones que trabajen en el tema.