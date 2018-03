Identifican a niña asesinada, una bebé está desaparecida

Lee también

Diana Lisbeth Lemus García, de 21 años, fue vista por última vez en el mercado Tinetti, de San Salvador, el miércoles a las cuatro de la tarde, ayudando a su mamá en la pupusería que tenían. En el puesto también estaba su bebé de seis meses y su hermana Yamileth, de siete años, quien se pasaba las tardes en el negocio después de salir de estudiar primer grado en el Centro Escolar Guatemala.Las tres salieron juntas del negocio hacia su vivienda, a un costado del mercado, para descansar. Pero nunca llegaron a su hogar. A las 5:30 de esa misma tarde, una mujer vestida con una blusa azul con manchas verdes, pantalón jeans y zapatos deportivos apareció con seis disparos en su cabeza, en la solitaria calle que conduce de Apopa hacia el cantón Guadalupe, de Nejapa, al norte de San Salvador. A un metro de la mujer estaba una niña vestida con su uniforme escolar y con tres disparos en su cabeza.Desde esa hora, hasta ayer a las seis de la tarde, la mujer y la niña pasaron 24 horas sin ser identificadas por las autoridades. Durante todo ese tiempo, los investigadores policiales y el fiscal del caso no tenían ninguna pista sobre quiénes eran y tampoco hipótesis sobre las razones del doble feminicidio, cometido con una o varias armas de fuego calibre 9 milímetros, según detallaron a este periódico fuentes policiales.Un fiscal, según explicó la oficina de comunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras no tener pistas, hizo un recorrido ayer en la mañana por las escuelas cercanas a la escena del crimen, para investigar si alguna de las estudiantes había faltado a clases, pero al final del recorrido no encontró nada.Diana y Yamileth fueron reclamadas en el Instituto de Medicina Legal (IML) por sus familiares, quienes llegaron después de que una prima vio en Facebook una foto del hallazgo de los cadáveres de la mujer y de la niña de siete años.“Las identificamos porque en Facebook vimos la foto, donde salían los zapatos, y porque la niña aparecía con el uniforme de la escuela, tal y como fueron vistas por última vez. Lo que aún nos tiene preocupadas es que la bebé sigue desaparecida, y aquí en Medicina Legal no nos han dicho nada sobre la bebé”, dijo una familiar.La pariente agregó que no tiene ninguna hipótesis sobre la razón de las muertes violentas de Diana y Yamileth y la desaparición de la bebé, ya que no habían sido amenazadas. También explicó que el papá de la bebé desaparecida se fue, sin explicar a dónde, después de que Diana quedó embarazada.“No sabemos nada. No entendemos por qué sucedió todo esto. Nunca fueron amenazadas”, dijo.