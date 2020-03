Ideó una manera de poder trabajar

José Francisco Velásquez reside en el barrio Analco, de Zacatecoluca (La Paz), es mesero, bartender y subcontrata a otros jóvenes para cubrir eventos sociales, pero desde que el sábado 21 de marzo fue impuesta la cuarentena domiciliar obligatoria en el país se quedó sin sus fuentes de trabajo.

Sin embargo, esta emergencia también le hizo pensar que no todo es malo, según narró, y que solo tenía que intentar otra forma de ganar un poco de dinero para llevar el sustento diario a su hogar, debido a que al posponer los eventos previstos no tenía más opciones.

Entonces vio en la cuarentena una oportunidad de ofrecer sus servicios para abastecer con los productos necesarios a las personas que no pueden salir de sus casas. "Comencé en mi WhatsApp con mis amigos, les dije que hacia mandados, de ahí lo puse en Facebook, la gente comenzó a buscarme para que les haga diferentes compras de la casa, frutas, granos básicos, y a veces comida, soy honrado y eso lo han ido sabiendo quienes me buscan", dijo el joven emprendedor.

Aseguró que está consciente del riesgo que corre, pero cada día se prepara para enfrentarlo de buena manera, ya que dice lo hace por su familia y para ayudar a las otras personas. "Antes de salir me hecho alcohol en las manos y me pongo guantes, también me pongo la mascarilla, en la tarde cuando llego, mi señora lleva a un cuarto a los niños mientras yo entro y me doy un baño, la ropa que he usado la pongo al sol, y desinfecto la suela de los zapatos con lejía", contó José Francisco, sobre la forma de cuidarse del virus y de proteger a su familia. Su medio de transporte es la bicicleta, con la que se desplaza sin ningún obstáculo en cualquier calle de la ciudad de Zacatecoluca.