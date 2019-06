Iglesia: "Empleados de secretarías disueltas deberían reubicarse"

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, llama al nuevo gobierno a no despedir empleados que no tienen relación con cargos políticos y si lo han hecho, que sean reintegrados.

"Y si a alguien se le ha despedido, pues que se le reintegre. Si no tiene ninguna vinculación con los jefes ni es jefe, etcétera. Entonces está haciendo su trabajo, no es justo que se le despida solo porque hay un cambio de gobierno", expresó.

En el caso de los empleados de las secretarías presidenciales que fueron suprimidas, considera que no tendrían que dejar de ser empleados. "Me parece que ahí hay una jurisprudencia donde estas personas que cesa la institución, pero ellas son reacomodadas por los titulares de esa cartera de Estado a la que pertenecía la institución. Me parece que la responsabilidad va sobre los ministros, los titulares de la cartera de Estado que tendrán que reubicar a todos ellos", agregó.

También espera que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de la función pública. "Es cierto que un comportamiento de nepotismo es injusto. Pero también sería injusto que se despidiera a personas que están haciendo su trabajo".