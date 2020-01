Iglesia aboga por justicia para las víctimas de la guerra

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Escobar Alas, abogó ayer por las víctimas del conflicto armado y advirtió que la ley de reconciliación, cuando finalmente exista, debe ser por justicia transicional; pero no debe permitir que haya impunidad.

El religioso se refirió al reciente vigésimo octavo aniversario de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil que vivió El Salvador.

"Al paso del tiempo parece que hay poco interés, es la impresión que me da, y no lo digo yo, lo dicen mucho, que pasa desapercibido... Parece que los Acuerdos de Paz no fueron del todo como se pretendía, como la sociedad habría querido, tuvieron sus falencias y, yo creo, que lo más grave fue la Ley de Amnistía, que fue una ley espuria y que pretendió dejar en el olvido los crímenes de lesa humanidad. Gracias a Dios, la corte anterior derogó esa ley y mandó a que haya una nueva ley de reconciliación social y es triste que no se haya hecho todavía", dijo.

Para Escobar Alas, la ley de reconciliación, aunque no pretenda que "los culpables vayan a la cárcel", debe velar porque se conozca la verdad y "que haya justicia en cuanto haya un juicio que condene a las personas". Asimismo, que los culpables pidan perdón para luego recibir una sentencia que puede ser "sustitutiva o por poco tiempo".

Agregó que de no darse esto, las heridas de las víctimas "se profundizan más".

"No puede haber reconciliación sin la verdad y la justicia, las víctimas tienen además derecho a saber dónde quedaron sus familiares, y hay que decirles y hacer una sepultura como debe de ser. Ya es tiempo, después de 28 años, de resolver el problema de fondo", agregó el arzobispo.

Escobar Alas también abogó por la necesidad de una ley del sistema de pensiones que garantice justicia para los trabajadores y por una ley de agua.

Ayer se celebró la misa por la quincuagésima tercera Jornada Mundial por la Paz, que fue presidida por el nuncio apostólico, monseñor Santo Rocco Gangemi, y concelebrada por la Conferencia Episcopal de El Salvador.

El sacerdote se refirió al mensaje del papa Francisco de "la paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica, que se podría simplificar como paz con Dios, con el hombre, paz con la naturaleza".

Además, enfatizó en la importancia del diálogo, tanto a nivel de la política, como de las personas.

"Me gustaría llamar la atención sobre un término 'el diálogo', todos estamos convencidos que esta palabra es a menudo o se ha vuelto molesta. El mundo no necesita palabras vacías, sino artesanos de la paz abiertos al diálogo", dijo.

