Iglesia advierte: El Salvador cerca de ser Estado fallido por inseguridad

Una vez más, el líder de la Iglesia católica en el país, José Luis Escobar, advierte que El Salvador podría estar en una situación de Estado fallido debido a que no se ha resuelto el problema de la violencia social, que afecta a familias de más escasos recursos y a los jóvenes.

El arzobispo de San Salvador señala que la seguridad nacional todavía es el gran desafío que tienen que abordar las instituciones del Estado. "Hay una palabra que no ha gustado cuando se ha dicho pero tenemos que decirla, la amenaza, si no es que estemos en un Estado fallido. Y no porque fallen las instituciones, que es cuando el Estado falla totalmente. No estamos en esa situación, menos mal", dijo.

Agregó que se refiere a que las instituciones no logran garantizar los derechos de la población salvadoreña en materia de seguridad.

"Una cosa es Estado fallido en términos rigurosos, que eso no es lo que estamos viviendo, ciertamente. Pero en el sentido amplio sí, porque el Estado le habría fallado a la gente humilde, al pobre, al del campo, al del suburbio, al del barrio pobre", enfatizó.

A criterio del religioso, desde hace muchos años se cultiva y tolera la violencia en el país. "Los gobiernos, y no me refiero a un partido o a otro, no han resuelto el problema, no sé por qué. Probablemente han tenido voluntad y no han podido, o no sé por qué. Es una lástima que el pueblo siga sufriendo el embate de la violencia", añadió.

Y en el contexto de las elecciones presidenciales de 2019, el arzobispo llama a los partidos y candidatos contendientes a que en lugar de hacer campañas de desprestigio y de ataques personales, que den respuesta a esta problemática. "Que nos digan cómo van a resolver el problema de la violencia. Eso es lo que el pueblo quiere saber y ya no aguanta, es demasiado. Y esta violencia no ayuda a nadie, a nadie", reiteró.

Indicó que se trata de un desafío que tiene que ser atendido por todos los Órganos del Estado, pues es el Estado el que tiene la obligación de garantizar la seguridad nacional "y no lo ha hecho, por 25 años y más".

También recomienda que se haga una evaluación de las medidas que han funcionado y hacer aportes claros.

"Lo más insensible y lo más ingrato pudiera ser sacar ventaja de esta situación o intentar sacar ventaja política o económica, o no sé de qué tipo, con esta situación, con el dolor de nuestros hermanos y la sangre de nuestros hermanos y la vida de nuestros hermanos", expresó Escobar.

Recordó que el problema de la violencia es una de las causas que impulsa la migración irregular, fenómeno que recientemente cambió a una forma de migración masiva y más organizada en las caravanas que salieron rumbo a Estados Unidos.

Elección de fiscal

Monseñor Escobar también hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a elegir a una persona idónea, íntegra y preparada para el cargo de fiscal general de la República.

"La persona que procure la justicia en nuestro país. Y demás está decir que debería ser una persona, ciertamente con libertad, sin ninguna atadura ni política ni de grupos de poder, ni de nada; para ejercer este oficio tan importante en favor de la justicia", manifestó el arzobispo.

También espera que la elección se haga en el tiempo establecido, para no caer en un retraso como sucedió con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. "Aquí es la solicitud a los señores diputados a elegir con la mejor responsabilidad, con la total honestidad y con la preocupación del bien común y el bien de la nación", añadió.

A los legisladores también les pide que aprueben en este año el Presupuesto General de la Nación de 2019; pero que se haga un estudio y una discusión de este para garantizar que sus componentes favorezcan el bien común.

"Nosotros haríamos el llamado, ciertamente, a aprobarlo a tiempo; pero aprobarlo bien, sin prisas tampoco que pudieran después ser lamentadas. Que se discuta, que se resuelva y que se apruebe convenientemente", dijo el prelado.