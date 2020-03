Iglesia católica inicia medidas de prevención por nuevo coronavirus

Ante la amenaza por la propagación del nuevo coronavirus, la iglesia católica salvadoreña anunció que desde ayer cumplirá con medidas de emergencia. Los feligreses tomarán la hostia con la mano y suprimirán el saludo de paz, según informó el Arzobispado de San Salvador a través de publicaciones en sus redes sociales oficiales.

En un comunicado, la Iglesia dijo que realizará "múltiples actos de oración, comunitarios, familiares y personales, tales como misas, horas santas, rosarios, vía crucis y otros que se puedan hacer, pidiendo a Dios que nos proteja de esta epidemia".

Monseñor Fabio Colindres realizó ayer una misa en la Catedral Basílica Nuestra Señora de La Paz en San Miguel, en donde rogaron al Santísimo por la propagación del COVID-19.

Durante su mensaje, monseñor Colindres solicitó a los migueleños realizar cadenas de oración para que el virus no ingrese al país. Asimismo, pidió a los enfermos no salir de sus hogares, lavarse las manos y cubrir sus bocas si tienen gripe.

"Es normal que tengamos temor al coronavirus, ya que no hay medicina, no hay vacuna y no hay solución, pero mi analogía es que el coronavirus no es el único virus que tiene que preocuparnos, ya que hay un virus más violento que es el de la injusticia, mentira, falsedad, el vivir la vida como si Dios no existiera. La iglesia católica está orando a nivel nacional porque nos libre del coronavirus y otras enfermedades", dijo.