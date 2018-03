Iglesia católica llama a ARENA y GOES a retomar diálogo

Lee también

“Por supuesto, por supuesto, siempre el diálogo es conveniente, me refiero con fuerzas políticas. Esa es la democracia, es la esencia de la democracia. Yo sinceramente no entiendo cuando un grupo se levanta de la mesa de diálogo, no entiendo porque de otra manera no se puede avanzar”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, al referirse al diálogo tripartito que había entre ARENA, FMLN y el Gobierno pero que desde la tercera semana de enero se encuentra paralizado por desacuerdos entre los involucrados.El arzobispo lamentó que la oposición nacional y el Gobierno no puedan llegar a la mesa de diálogo nuevamente. Dijo que es normal que existan desacuerdos entre las partes, pero que ambas deben buscar consensos y en este caso no se está haciendo.“Que haya desacuerdos, eso sí lo entiendo porque es propio de la democracia el discutir, el debatir siempre que sea en clima de respeto y buscando la verdad; pero abandonar el diálogo no lo entiendo, sinceramente. Ojalá que recapaciten y que se siga dialogando para resolver los problemas, y no lo digo porque haya sido un grupo el que se levanta, sea el que sea, porque de presto puede ser que también el otro bando se levante, pudiera ser, pero de presto alguien se levanta de la mesa en todo diálogo es así, no debería ser”, aseguró el jerarca de la Iglesia católica.Las mesas de diálogo tripartitas se mantienen estancadas desde la tercera semana de enero, cuando ARENA dijo que las abandonaba porque el Gobierno junto con el FMLN habían incumplido un acuerdo que firmaron los tres y en el que se comprometían a estudiar y reformular el presupuesto que, a consideración de los areneros, no era sincero, estaba desfinanciado y no cumplía con la Ley de Responsabilidad Fiscal.La aprobación del presupuesto se dio meses después de que fue presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Después de semanas de discusión y con los votos del partido oficial, GANA, PDC y PCN, se aprobó en el seno del congreso.Para Escobar, desde el principio que se entabla una negociación se debe establecer la prohibición de abandonarla, pues los afectados de que eso suceda son los ciudadanos.“El diálogo debe estar asegurado siempre si se quiere como método, desde el principio que se establezca que nadie se va a levantar de la mesa para que de verdad se resuelvan los problemas”, declaró el arzobispo de San Salvador.El jerarca católico destacó que ahora los partidos y el Gobierno tienen los ojos de la población encima gracias a los medios de comunicación y que la población está atenta a lo que sucede y puede manifestar su descontento para con uno u otro a través de los resultados electorales.En ese sentido, el sacerdote espera que las partes involucradas recapaciten y vuelvan a dialogar.“El tiempo avanza y con el tiempo también crece la dimensión cívica, ahora ya no es como antes, ahora tenemos a los medios de comunicación, tenemos la información pública y entonces la sociedad los está viendo a unos y a otros, y entonces los va a juzgar y les va a premiar en la votación del día de mañana”, concluyó Escobar.