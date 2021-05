Iglesia católica llama a construir democracia

El pronunciamiento "Construyamos juntos una auténtica democracia", emitido por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), y que reúne a todos los obispos que ejercen su labor pastoral en el país, califica la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República como alarmantes.

Para los líderes católicos, la Asamblea Legislativa debe cumplir la ley, incluso si hubiese causas suficientes para destituir a estos funcionarios.

"Desaprobamos la forma en que se realizaron las mencionadas destituciones, por no haberse seguido el proceso que establece la ley. Tampoco estamos de acuerdo en la forma en que fueron electas las personas que han sido asignadas, porque no se siguió el debido proceso legal", expresaron en el documento emitido a media mañana de ayer miércoles.

Los miembros de la iglesia afirmaron que para emitir su postura consideraron los valores y principios propios del evangelio y la doctrina social de la iglesia.

"De manera particular, nos han iluminado las enseñanzas del Papa Francisco y de nuestro santo mártir San Óscar Romero. Él nos enseñó, en circunstancias similares a las que ahora vivimos, la actitud que debemos asumir los pastores de la Iglesia para acompañar al pueblo en todas sus vicisitudes: ante todo, debemos elevar nuestra oración a Dios para que su espíritu guíe nuestros pasos", reza su escrito.

"En segundo lugar, debemos reconocer los aspectos positivos que pueden favorecer el verdadero bienestar del pueblo; y en tercer lugar, debemos conservar la libertad para juzgar las decisiones y acciones de los gobernantes, buscando siempre el bien del país, expresando con honestidad y claridad nuestros puntos de vista como un servicio a la paz y a la concordia", prosigue el texto.

La Conferencia Episcopal hizo un llamado a los funcionarios a que actúen siempre en genuino cumplimiento del orden legal. Los líderes señalaron que la paz social requiere el esfuerzo de los ciudadanos, pero sobre todo de los gobernantes a partir de un ejercicio recto de las leyes que rigen al país.

"Exhortamos a los principales actores del escenario político de El Salvador a la cordura, virtud necesaria en esta coyuntura que atraviesa el país, urgido como está de una sabia toma de decisiones capaces de conducir a la nación entera a un estado realmente democrático, como siempre lo ha deseado y clamado el abnegado pueblo salvadoreño. Es decir, un Estado que proteja los derechos fundamentales del ser humano permitiéndole vivir en un ambiente de paz, justicia, libertad, orden y respeto", se pronunciaron.

Entre los firmantes del pronunciamiento figuran el presidente de la CEDES, monseñor José Luis Escobar Alas, quien es el obispo de San Salvador; y el cardenal y obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, así como otros monseñores y presbíteros.

Los religiosos llamaron a los funcionarios a trabajar desde el marco jurídico legal y si hay delitos que castigar que estos sigan un debido proceso. "Hacemos un llamado a no convertir ese pasado – cercano y lejano – en fuente de resentimientos. El pasado debe ser, ante todo, un espejo donde se refleje el presente para no cometer sus mismos errores. Recordemos que, el pasado no es un congelador de resentimientos sino la fuente que inspira la transformación del presente para impulsar a la nación a un futuro mejor", destacaron.

Los ministros de la iglesia católica se mostraron a favor de tomar el pasado con "valentía", así como con actitud de "perdón" y "reconciliación".

"Somos conscientes de las múltiples heridas padecidas por los ciudadanos y por los actuales gobernantes de nuestro país producidas por actos arbitrarios cometidos en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, de parte de los distintos actores políticos que le lideraron; sin embargo, estamos convencidos de que o los ciudadanos y actuales gobernantes perdonan las antiguas fallas y las corrigen; o este país estará atado y condenado a una cadena de venganzas, agresiones, resentimientos y odios que impedirán la convivencia y el pleno desarrollo de las actuales y futuras generaciones", señalaron en su manifiesto.

La CEDES dejó claro que perdonar no debe ser sinónimo de injusticia, pero que exigir justicia no debe ser sinónimo de venganza. "La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo".

Los religiosos llamaron a las autoridades del país a realizar un "sano ejercicio legislativo que promueva un ambiente social e institucional lleno de armonía y equidad, que favorezca el diálogo, promueva la independencia de los tres poderes del Estado y el Estado de Derecho.

"Exhortamos a los diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, así como a los concejos municipales que acaban de tomar posesión de sus cargos, a trabajar con entusiasmo y generosidad por un nuevo El Salvador, libre de violencia, de impunidad y corrupción, pero bajo el estricto cumplimiento de la ley", dijeron.