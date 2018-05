Iglesia denuncia que ESA tiene leyes machistas

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su condena hacia las agresiones que se cometen contra las mujeres, y que han registrado alza en las últimas semanas. El prelado católico denunció que todavía el país posea un marco legal al que calificó primero de injusto, pero también como “machista” y “primitivo”.

Escobar dijo que al seguir juzgando con este marco legal, el país se sitúa como una nación salvaje y en la cual los casos de agresiones hacia las mujeres y menores de edad quedan impunes, incluso aquellos donde se han cometido feminicidios.

“Cuando las agresiones son en contra de los niños y las mujeres expresan barbarie, salvajismo y es una pena que una sociedad no tenga las herramientas jurídicas para superar esta actitud, esto nos denuncia como países incivilizados, todavía salvajes, me van a perdonar la expresión... Quedamos muy mal todos y parecería que las leyes son no solo injustas sino que primitivas, machistas es una vergüenza”, reprochó el arzobispo de San Salvador.

En la conferencia que da varios domingos al mes, el sacerdote leyó un comunicado en el que, entre otros puntos, tocó el tema del alza de casos de feminicidios que se han cometido en las últimas semanas.

“Nos preocupa grandemente el incremento de la violencia en nuestro país, principalmente la violencia contra la mujer, tantos feminicidios cometidos últimamente. Hacemos un llamado a respetar la dignidad de la mujer en todas sus dimensiones”, leyó.

En lo que ha transcurrido de este año, las autoridades han reportado un alarmante aumento de casos de feminicidios respecto a los registrados en años anteriores; en la mayor parte los principales sospechosos del delitos han sido los compañeros de vida, esposos o parejas sentimentales de las mujeres.

Por ejemplo, Graciela Ramírez que recibió 56 puñaladas que le ocasionaron la muerte y por lo cual está detenido quien era su prometido, José Héctor Otero Turcios. El sujeto señalado como el autor material del crimen no actuó solo, según la Fiscalía General de la República (FGR), sino que también participó su hermano de crianza, Jesús Monge. Ambos están detenidos. En el requerimiento fiscal se hizo constar que Graciela recibió un total de 803 llamadas de su prometido en un período de 40 días. Las autoridades dijeron que esto refleja el control que Otero quería tener sobre su pareja, a la cual presuntamente asesinó por un ataque de celos.

Así como el caso de Graciela, ha habido más de un centenar en estos cuatro meses y medio que han transcurrido de 2018.

En ese sentido, el jerarca católico instó a las autoridades a investigar a fondo los hechos. Sin embargo, sacó a relucir que en el país prima la impunidad: “En estos casos que ya se han dado la mejor manera de salir adelante es que se investigue a fondo y que haya justicia, pero cuando en una sociedad la impunidad campea con toda tranquilidad entonces la paz está muy lejos, tristemente hay que decirlo”.

Previo a esas declaraciones, monseñor también llamó a resolver el caso del asesinato del padre Wálter Vásquez, que sacudió al país el Jueves Santo pasado.

El llamado que hizo Escobar fue de revisar las herramientas jurídicas nacionales a fin de disminuir la impunidad y de sancionar como se debe cualquier tipo de agresión.

“Yo haría un llamado a revisar el aspecto jurídico y proteger a la mujer y también al niño, ambos porque son los más vulnerables”, urgió el vocero de la Iglesia católica salvadoreña.