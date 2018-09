Iglesia dice que es nefasto retraso en elección de Sala C.

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, calificó ayer de nefasto el retraso de los diputados de la Asamblea Legislativa para elegir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Entendemos que había un momento en el que la elección de los señores magistrados tuvo que haberse hecho por los diputados en la Asamblea Legislativa. Es nefasto el retraso que tenemos y todavía más si es cierto que el retraso es porque los partidos quieren hacer un reparto de cuotas en esta elección, como dicen la vox populi y los comentaristas políticos", dijo Escobar.

El religioso agregó que la falta de una elección de magistrados también está retrasando procesos que ciudadanos han llevado hasta la Sala de lo Constitucional, para ser amparados o declarar como inconstitucionales algunas prácticas que no están contempladas en la Constitución de la República.

El arzobispo dijo que si los diputados no eligen pronto a las personas más idóneas, libres y sin que sean cuota de partidos, entonces "le habrán fallado al pueblo salvadoreños".

Escobar también hizo un llamado a los diputados para que no crean que quedarán impunes ante la opinión pública por el retraso que tienen en la elección.

"Aquellos tiempos en que se creía que la población no está vigilante, no está pensando, que no va a exigir a los diputados y que olvida fácilmente, han pasado. La población les va a demandar todo lo que están haciendo los diputados en la Asamblea Legislativa", dijo el arzobispo.

La elección de los magistrados tuvo que haber concluido, a más tardar, el 15 de julio. Pero eso no sucedió y los magistrados Sidney Blanco, Rodolfo González, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez dejaron sus cargos sin entregarlos a nadie.

La Sala de lo Constitucional ya lleva dos meses sin magistrados.

Los partidos FMLN, GANA y PCN han hecho un bloque en la Asamblea y dicen que sus propuestas para magistrados son inamovibles, en la mayoría de propuestas coinciden. Mientras que ARENA no está de acuerdo con esas propuestas y también dice que no está dispuesta a dar sus votos para un acuerdo.