Iglesia dice que la Asamblea debió realizar estudios técnicos antes de subir el FODES

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, se mostró sorprendido de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron "de la noche a la mañana" una reforma para aumentar del 8 % al 10 % el Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES), que se transfiere a las alcaldías, sin realizar estudios técnicos previos para determinar la viabilidad.

El líder de la Iglesia católica dijo que no se opone al desarrollo de los municipios; sin embargo, el incremento debió ser fruto de "una reflexión serena y profunda con estudios previos para no dar un paso en falso que venga a afectar a la nación".

"A mí personalmente me sorprende y desconozco los motivos. Me parece que es un tema que no se ha discutido ampliamente, como debería de discutirse un tema tan importante, porque afecta la economía del país", dijo ayer por la mañana Escobar durante la conferencia de prensa en la Catedral Metropolitana.

El religioso expresó que ojalá no sea una medida "apresurada sin pretensiones" y que contribuya a mejorar a los municipios. Aunque el aumento se aprobó el pasado 21 de marzo, el arzobispo consideró necesario hacer los estudios técnicos para que el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, tome la decisión de sancionar o vetar la reforma.

La reforma a la ley del FODES fue aprobada con 67 votos de los diputados de ARENA, el FMLN y PCN. El dictamen no estaba en la agenda de esa sesión plenaria, pero el diputado de ARENA Donato Vaquerano pidió introducirlo con dispensa de trámite, pues dijo que ya tenía las firmas.

La propuesta fue presentada en la Asamblea el 6 de marzo por la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y los diputados de los partidos que la aprobaron.

Desde hace varios años los alcaldes venían pidiendo el incremento bajo el argumento que las municipalidades han adquirido mayores responsabilidades –algunas que le corresponden al gobierno central– y que son ellos quienes conocen las necesidades de los municipios.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, recomendaron no aprobar el aumento.

Entre las razones, FUSADES señaló que la deuda pública de los municipios ha aumentado a $528.4 millones hasta 2018; las finanzas públicas del país atraviesan un período de notable deterioro; y que el 98.5 % de los 262 municipios incumple la Ley de FODES porque lo usan para salarios y no para inversión.

Los legisladores defendieron que la reforma no afectará el presupuesto del nuevo gobierno porque se aplicará a partir de 2020. Además dijeron que el incremento irá destinado a inversión y no para remuneraciones ni dietas.

Pese a que fue una de sus promesas de campaña, el presidente electo, Nayib Bukele, dijo en su cuenta de Twitter que el aumento al FODES "no solo es irresponsable fiscalmente, sino además ilegal e inconstitucional", en referencia a que la Ley de Responsabilidad Fiscal exige que toda erogación de fondos debe contar con fuente de financiamiento.

"Sin haber hecho antes los cambios necesarios, además de corregir la ley del FODES, es el equivalente a incrementar nuestra deuda externa en 3 mil millones de dólares", alegó.