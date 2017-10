Iglesia en contra de despliegue militar en S. S.

La orden que dio el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, de desplegar vehículos militares e incrementar la presencia de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en más de 20 puntos de San Salvador no tiene sentido para la Iglesia católica, así lo dio a conocer el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar.

El plan denominado Fortalecimiento de la Seguridad y Prevención en San Salvador busca garantizar el adecuado desarrollo de las actividades económicas, académicas y sociales, según lo dijo el presidente el pasado 18 de septiembre, que hizo pública la tarea de seguridad encomendada a la Fuerza Vulcano, integrada por 150 elementos de la FAES ubicados en los puntos junto con diferentes tipos de vehículos militares.

LEA TAMBIÉN: Firmantes de los Acuerdos de Paz critican que el GOES militarice la capital

Pese a la implementación de la nueva fuerza de seguridad, los índices de homicidios se elevaron y continúan al alza (ver nota secundaria).

Al finalizar septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que se registraron 435 homicidios.

“Estamos sumamente preocupados. Es una preocupación muy sentida de la Iglesia; y no solo de la Iglesia, es la sociedad en general. Esta es una situación gravísima que tiene que resolverse cuanto antes”, dijo Escobar en referencia a los asesinatos.

Luego el jerarca sacó a colación el despliegue militar, que es la última acción en tema de seguridad que ha ordenado el Gobierno. Al respecto, declaró que quizás las medidas podrían traer beneficios, pero eso no se logra sacando equipo militar a exhibirlo, así no se soluciona el tema.

LE PUEDE INTERESAR: “Septiembre fue violento, pero aún tenemos cifras favorables”: Ortiz

“Las medidas que se han tomado seguramente ayudan para resolver la situación, pero no son suficientes, algunas yo sinceramente no las entiendo, el sacar la tanqueta y los tanques de guerra para exhibirlos en los parques, no lo entiendo, no alcanzo a comprender cuál es la intención; si es para que la sociedad se sienta segura, pero esa no es forma de atacar el problema”, dijo el arzobispo en conferencia de prensa.

Reconoció que las personas en reiteradas ocasiones han manifestado sentirse más seguras si tienen elementos de la FAES o de la PNC cerca. Sin embargo, dijo que eso es un punto, y otro diferente es pensar que sacando vehículos militares se van a solucionar los problemas de seguridad.

“Sí es verdad que la sociedad ha expresado su beneplácito de tener cerca a agentes de seguridad, policías y soldados, pero no me parece que la gran tanqueta sea la manera de enfrentar esta situación”, acotó.

Sobre el despliegue militar también opinó el presidente de la Asamblea Legislativa (AL) y diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

El funcionario declaró a LA PRENSA GRÁFICA que ve positivo el despliegue militar, no obstante, en la ciudad no resulta tan necesario como puede ser en lugares donde es pública la presencia de grupos delincuenciales.

“Yo lo veo positivo el hecho de que el Ejército en los diferentes puntos del municipio de alguna manera disuasiva, pero sería más importante que pudiera estar en los lugares donde hay más complicación por la presencia de miembros de maras o pandillas, no aquí en la ciudad que sí puede haber presencia pero transitoria”, consideró el presidente del primer Órgano de Estado.

Por su parte, el experto en seguridad Ricardo Sosa dijo que es un “desgaste y ridiculización” para la FAES mantener el plan.

“Es un desgaste y ridiculización para la FAES el mantener estos vehículos y un alto costo en el plan. Si la FAES fuera utilizada de otra forma aprovechando su capacidad y estrategia, si brindaran resultados efectivos, pero hasta este día siguen y están bajo las órdenes de la PNC que son quienes definen los planes de seguridad”, dijo a este medio Sosa.

La solución para el problema de seguridad debe buscarse de forma urgente y con la participación de todo el Estado, no solo del Poder Ejecutivo, además de la ciudadanía, propuso ayer el arzobispo de San Salvador.

“Yo demandaría con todo respeto a los funcionarios de los tres Órganos del Estado y a toda la sociedad a unirse, que nos unamos todos para hacer un trabajo conjunto verdaderamente efectivo y que beneficie a la nación, de lo contrario vamos a estar como se ha dicho arando sobre el agua”, instó el jerarca católico.