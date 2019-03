Iglesia insiste en justicia como requisito para la reconciliación

Una ley que busque la reconciliación tras el conflicto armado no debe dejar impunes los crímenes, pues para llegar al "perdón" se requiere de la "verdad" y la "justicia", de acuerdo con el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Y añadió que siguen de cerca la discusión en la Asamblea Legislativa.

Durante los actos de conmemoración del martirio de Monseñor Romero, Rosa Chávez se pronunció en contra de una Ley de Reconciliación que no "respete la verdad y la justicia", pues no traería "paz".

Señaló que el país está pasando por un momento diferente y que se debe procurar no regresar a las historias de corrupción e impunidad.

"Hoy construimos futuro, en un momento distinto del país. Cuando el pueblo dijo no a la corrupción y a la impunidad en las elecciones y eso es importante. Que no se repita más esa historia de corrupción e impunidad. Por eso estamos pendientes de la Ley de la Reconciliación, que sea una ley que respete la verdad y la justicia, si no, no será una ley que traiga la paz", manifestó el cardenal.

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, que data de 1993, con lo cual se abrió la puerta para que los crímenes de guerra, señalados en el informe de la Comisión de la Verdad y otras violaciones a los derechos humanos, cometidos por la guerrilla o por el ejército durante la guerra civil puedan ser investigados y juzgados.

La Comisión de la Verdad registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante el período de enero de 1980 a julio de 1991. Más del 60 % corresponde a ejecuciones extrajudiciales; 25 % a desapariciones forzadas; y más de 20 % a denuncias de tortura. El 85 % de los testimonios adjudica la responsabilidad a agentes del Estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte.

Las acusaciones fueron en su mayoría a integrantes de la Fuerza Armada, seguidos por los cuerpos de seguridad, los llamados escuadrones de la muerte y al FMLN.

La referida sala pidió a la Asamblea Legislativa crear una Ley de Reconciliación que permita la reparación material y simbólica de las víctimas y hacer consultas con varios sectores sociales, sobre todo con víctimas. Dejó un plazo que termina el 13 de julio de 2019.

"La Iglesia sabe que el perdón supone dos cosas: la verdad y también la justicia. Este es el esquema que hay que seguir, con distintos matices, pero no se puede prescindir de la verdad, ni tampoco de la justicia. Toda ley que olvide esto no es una ley adecuada", dijo Rosa Chávez a la prensa.

Los diputados han tenido pocos avances. Hay una comisión ad hoc que hasta hace poco era presidida por el diputado del PDC Rodolfo Parker. Además de los diputados Mauricio Vargas, Nidia Díaz, Antonio Almendáriz y Juan Carlos Mendoza.

Parker –que renunció a presidir la comisión– y Almendáriz figuran dentro del informe de la Comisión de la Verdad por violaciones a los derechos humanos. Díaz perteneció a la guerrilla y Vargas fue comandante militar. La Iglesia ya ha manifestado preocupación por que la ley que se construye vaya a proteger a los victimarios, más que a las víctimas.

"Exigimos también a la Asamblea, emita una Ley de Reconciliación Nacional auténtica, que brinde justicia restaurativa a las víctimas del conflicto armado, dando pleno cumplimiento a la sentencia de 2016, de la sala, cuando derogó la Ley de Amnistía", dijo ayer el arzobispo José Luis Escobar.