Iglesia insta evitar violencia en campaña electoral

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo, este domingo, que está preocupado porque todavía no inicia el periodo electoral en nuestro país y ya ve signos de intolerancia entre los actores políticos.

Al respecto, Alas dijo que es necesario que se genere "una actitud de diálogo" tanto para resolver los problemas del país, como de cara a los comicios del próximo año.

"Hago un llamado al cambio de actitud, porque ahora es una violencia verbal, pero a mí me preocupa que pueda pasar a otra cosa. Pido con todo respeto a todos los involucrados a que traten de mantener el diálogo", aseguró.

Afirmó que espera que los candidatos de los diferentes partidos realicen una campaña de altura y que las propuestas sean para el beneficio de las grandes mayorías.

"Los institutos políticos tienen una gran responsabilidad de tratar a la gente y a ellos mismos con dignidad. Ojalá tengamos campañas de mucho civismo y respeto", sostuvo.

Escobar Alas dijo que el Tribunal Supremo Electoral también debe contribuir a que las elecciones se realicen de manera transparente, tanto en el acceso de la información como con la población en general.

Además, hizo alusión a las diferencias que existen entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y sostuvo que esas discrepancias no contribuyen al bienestar del país.

"Es muy triste que haya este forcejeo, por una parte que no se aprueben fondos (que solicitan a la Asamblea) y por otra, que no se entreguen los fondos a las alcaldías (por parte del GOES). Hay que ser responsables en beneficio de la nación y no haciendo un cálculo para sacar raja política", dijo.

Contexto internacional

En referencia a la crisis en Guatemala y sobre la protesta masiva de los ciudadanos de ese país, el pasado sábado, aseguró que El Salvador no ha llegado todavía a ese estado, pero que "es bueno que aprendamos la lección para que no lleguemos a esa situación".

Escobar Alas también hizo referencia al resultado de las elecciones de Estados Unidos y espera que el cambio de administración, una vez que Joe Biden asuma la presidencia, en ese país, implique una reforma migratoria que beneficie a los que no tienen legalizada su residencia.

Es importante mencionar que en relación a este tema, la administración de Donald Trump informó que no renovará los permisos de trabajo de 250 mil salvadoreños amparados al TPS. Estos miles de tepesianos esperan que Biden emita un amparo y que tanto el gobierno federal como los senadores demócratas en el Congreso, inicien los trámites legales para permitir que puedan obtener la residencia.