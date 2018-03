Iglesia llama a retomar las mesas de diálogo

Lee también

Además de mostrarse preocupado por las diferencias entre el Gobierno, el partido oficial, y el retiro de ARENA de las mesas de diálogo, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, llamó a todos los sectores a actuar con “sensatez y realismo”, así como a retomar el diálogo.“Esperemos que sea una cosa transitoria, pasajera y que pronto las aguas vuelvan a su nivel. Ya no estamos para esas cosas, pero siguen sucediendo, desgraciadamente”, dijo Rosa Chávez.Espera también que trabajen por superar las diferencias. “A veces hay excesos en el lenguaje que provocan reacciones también excesivas. Yo espero que se pueda ir superando pronto ese desencuentro, que no nos ayuda mucho”, expresó.Considera, además, que hay avances en las mesas de discusión que están detenidos. “Espero que se vuelva a retomar el trabajo en las mesas porque hay avances importantes, de gente seria también garantizando que se trabaje con seriedad. Ahí es cuestión de que las mesas se resuciten”, dijo el prelado.Destacó un elemento nuevo que puede generar cambios. “Ahora tenemos ya aceptada la mediación de Naciones Unidas. Eso no lo teníamos antes, ahí están trabajando ahorita con los distintos actores”, dijo refiriéndose a Benito Andión, designado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como facilitador para buscar un segundo acuerdo de nación.Para este líder de la Iglesia católica en el país, también es importante la participación de la ciudadanía. “Porque no debemos resignarnos a ver solo dos partidos peleando, sino que toda la sociedad se ponga a buscar una solución. Y repito, los partidos no son todopoderosos y las elecciones son las que muestran a quién la gente le quiere dar la confianza”, agregó.Sobre la búsqueda de un nuevo acuerdo, opina que más bien está el planteamiento de “qué país tenemos y qué país queremos”, porque hablar de otro acuerdo de paz puede causar escepticismo. “En este marco de qué país queremos entra lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo educativo. Ahí sí es fácil ir encontrando parámetros”, expresó Rosa Chávez.También habló de que no se debe dar menos importancia al tema de pandillas y construir cultura de paz. “Estamos tan asustados con la violencia, tan atemorizados que estamos como paralizados. Esa parálisis hay que superarla”, manifestó Rosa Chávez.