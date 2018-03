Iglesia pide revisión a medidas extraordinarias

Lee también

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, manifestó ayer durante la conferencia dominical que es pertinente hacer una revisión a las medidas extraordinarias de seguridad si el Gobierno de El Salvador (GOES) busca ampliar por un año más su implementación.“Siempre habrá que revisar, cómo no, siempre habrá que tener en cuenta esto, aquello o demás. Yo estoy de acuerdo en eso, pero que se quiten las medidas que se han tomado a lo mejor no es conveniente si es que están dando el efecto positivo que nos ha informado el Gobierno al público”, dijo Escobar.El Gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa la autorización de una prórroga para las medidas. El plazo de vigencia vence el 31 de marzo próximo.El jerarca católico dijo que, tomando como base los resultados que han obtenido gracias a la implementación y que el Gobierno ha hecho públicos, apoya que se otorgue la prórroga.Escobar destacó la labor que hacen los cuerpos de seguridad en el combate contra la delincuencia. Sin embargo, dijo que aún falta mejorar las condiciones de los elementos que se dedican a dar seguridad para que lo hagan de mejor manera.Mejorar las prestaciones salariales y las condiciones de los puestos policiales debe ser una prioridad para las autoridades, según el arzobispo.“La policía sin duda está haciendo un gran esfuerzo y es importante que se le reconozca en sus salarios, en las prestaciones, en los puestos de policía que tengan lo necesario para una vida digna para cumplir su misión con dignidad; me parece que todo eso tiene que realizarse, pero la Policía está haciendo un gran esfuerzo y también la seguridad de la Fuerza Armada parece que coadyuva a la Policía”, declaró Escobar.La discusión que se han planteado los diputados de la Asamblea radica en los fondos que dan financiamiento y que provienen de la Contribución Especial para Seguridad Ciudadana (CESC) y que representa un impuesto del 5% a todos los servicios de telecomunicaciones que utilicen los salvadoreños.ARENA plantea que es necesario reformar el destino de los fondos para que solo se utilicen en persecución del crimen y no se inviertan en prevención que puede ser competencia de carteras como Educación.