Iglesia urge a la Asamblea aprobar la ley de reconciliación

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, lamentó que después de dos años de que fue derogada la Ley de Amnistía por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de la Asamblea Legislativa aún no han aprobado una ley de reconciliación y no existe ningún juzgado especializado en justicia restaurativa para las víctimas de la guerra civil en El Salvador, y para juzgar crímenes de líderes de la Iglesia católica y el asesinato de san Óscar Romero.

"Son estos juzgados especiales que ya no llevan a la cárcel a nadie pero que sí dan la oportunidad de conocer la verdad, que los victimarios pidan perdón... Ya pasaron los años y no hay ninguna ley de reconciliación a la fecha, no hay ningún juzgado especializado en justicia restaurativa. ¡Nada! ¡Qué pena!", lamentó.

Cree que es difícil hacer justicia con los juzgados tradicionales. Dijo que las víctimas y sus generaciones siempre pedirán justicia. "Solamente la verdad y la justicia sanan las heridas, aunque sea una justicia de transición, restaurativa", agregó. Indicó que como Iglesia, no quieren venganza, sino conocer la verdad y que pidan perdón para poder perdonar. Aseguró que muchos sufren porque no saben dónde quedaron los cadáveres de sus familiares.

La Asamblea creó una comisión ad hoc para estudiar las implicaciones de la sentencia de la Ley de Amnistía y aprobar un marco legal. Aún está pendiente.