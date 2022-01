Iluminan iglesia de San Juan Nonualco en cierre de festejos por beatificación de Fray Cosme Spessotto

La noche del domingo 23 de enero los habitantes de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, aprovecharon para tomarse muchas fotografías en la iglesia San Juan Bautista, la cual lució adornada con luces de muchos colores y con la imagen en grande de Fray Cosme Spessotto Zamuner, declarado Beato de la iglesia católica en una ceremonia oficial realizada el sábado en la capital salvadoreña.

Para el secretario de Cultura de la municipalidad, este evento sobrepasó las expectativas de los organizadores ya que en las diversas actividades religiosas participaron más 3,000 personas.

"La iglesia fue iluminada en el marco de la beatificación de nuestro Santo, el evento fue muy relevante para las personas que participaron. Fue un evento muy especial. Fueron miles de personas que participaron y nos sentimos dichosos de haber ayudado a organizar esta actividad", mencionó Edwin Serrano, secretario municipal de cultura.

Para los feligreses, este tipo de eventos aumenta la fe, además mencionaron que disfrutaron de cada actividad que desarrollaron en el marco de la beatificación de Cosme Spessotto

"Yo participé de la procesión y de las demás actividades, me encantó ver a la iglesia iluminada, (aunque) la hubieran dejado por más tiempo, también me gustó la pólvora, me siento orgullosa de haber nacido en este bello pueblo donde ha sido elevado a los altares el nuevo Beato que por siempre será un Sanjuanense de corazón, Fray Cosme Spessotto, a quién recordamos con mucho cariño", dijo Emilia Martínez.

Cada día 14 de mes la iglesia católica celebrará el martirio de Fray Cosme y en cada barrio se realizarán diferentes actividades, según comentaron los miembros del comité pro-beatificación.

