Imágenes | Salvadoreños votan entre atrasos y aparente calma

La jornada electoral en El Salvador no ha estado exenta de atrasos y quejas en la apertura de algunos centros de votación, pero los salvadoreños ejercen el sufragio y las misiones de observadores internacionales siguen de cerca el proceso electoral.

Son 1,595 centros de votación distribuidos en todo el país para los 5.3 millones de salvadoreños habilitados en las elecciones 2021 para elegir a los 284 diputados para la Asamblea Legislativa, 262 concejos municipales y 20 diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Undios, Brendan O'Brien, visitó el centro de votación ubicado en Complejo Educativo Concha viuda de Escalón, en San Salvador (video: Fernando Golscher).

Lucía Alicia García, de 78 años, realizó voto asistido debido a que no podía bajar las gradas a la mesa que le correspondía votar.

Fotografía/ Luis Martínez.

Karla Toruño emitió el sufragio acompañada de su mascota Khaldrogo, un perro raza pug de 3 años. Fotografías LPG//Julio Umaña.

Medidas de bioseguridad en el centro de votacion en la cancha de la colonia Bonanza, Ayutuxtepeque. Foto// Andrea Gregori.

Equipo de observadores ingresan al centro de votación MAG en Santa Tecla. (Video: Michael Huezo).

En el Centro Escolar de Popotlan 1 no hay un espacio adecuado paraque las personas con discapacidades ejerzan el sufragio.

Fotografía/ Luis Martínez.





#LaUnión El centro de votación del municipio de San José la Fuentes, aun no ha sido habilitado para que la ciudadanía pueda ingresar a emitir el sufragio, debido a la falta de acreditación por parte de algunos miembros de las JRV's. pic.twitter.com/bUBSk8c9BR — LPGDepartamentos (@LPGDptos) February 28, 2021

Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, llega a votar.

Foto: Vladimir Lara.

El distanciamiento físico no se cumple en el centro de votación que habilitaron en el Boulever El Hipódromo, el problema es que las Juntas Recetoras de Votos han sido instalada en un solo carril del mismo y no hay distancia entre los JRV y la aglomeración de los electorales, vigilantes, observadores, miembros del Tribunal Supremo Electoral y otros no dejan espacios de ni un metro. (Paul Méndez).

Margarita Escobar, diputada de Arena y candidata a diputada para la Asamblea Legislativa, ingresa al Centro de votación Concha viuda de Escalón, en San Salvador. (Foto: Vladimir Lara)

Personas de la tercera edad y discapacidad esperaron la apertura del centro de votación en el Bulevar del Hipódromo / Javier Aparicio.

Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo Calleja, emitió su voto en el Centro de votación del Bulevar Hipódromo / Javier Aparicio.

A los votantes se les pide mostrar el rostro para verificar si coinciden con el DUI en el Centro Escolar Vicente Acosta, en Apopa.

Fotografía/ Luis Martínez.

Simpatizantes del partido Nuevas Ideas se concentraron en la entrada del centro de votación El Hipódromo, lo que va en contra a lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral que no permite este tipo de acciones. (Video: Paúl André Méndez).

#Elecciones2021| Fiscal General @MelaraRaul brinda avances sobre el desarrollo de las elecciones. #28F pic.twitter.com/biU4r8qhyN — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 28, 2021

El procurador de DDHH, Apolonio Tobar, realizó un recorrido por el centro de votación del bulevar del Hipódromo / Javier Aparicio.

Evangelina Urruela, usuaria de silla de ruedas, ejerce su voto en el Instituto General José Manuel Arce del Barrio San Jacinto, en San Salvador. Fotografía: Julio Umaña.