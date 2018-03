“Imagínese a su hija de 9 años dando a luz producto de una violación”: Diputada Cornejo

Lee también

“Imagínese a su hija de nueve años dando a luz producto de una violación”, planteó hoy la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, durante un debate radial en la emisora 107.7 Fuego transmitido hoy, en el que participó junto a las diputadas Karla Hernández, de ARENA y Cristina López, del PCN, para discutir la despenalización para ciertos tipos de aborto en El Salvador."En las zonas pobres hay niñas que son violadas no solo por uno, sino por varios pandilleros y por varias horas; no se puede obligarlas a que tengan un bebé", reiteró la diputada del FMLN.Cornejo se mostró a favor de eliminar las penas para las mujeres que aborten en cuatro situaciones puntuales. Estas son cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, cuando sea por trata de personas, cuando ponga en riesgo la vida de la mujer o cuando se trate de una menor de edad que ha sido abusada sexualmente.La diputada del FMLN recordó que si la Asamblea Legislativa avalara una despenalización en este tipo de casos no significa que todas las que se encuentren en esa situación se verán obligadas a abortar; sino que, significaría que ellas podrían elegir si hacerlo o no."No es tema obligatorio, la mujer puede decidir tener al hijo de la persona que la violó. La madre puede decidir dar a luz aunque su vida esté en riesgo", aclaró.Por su parte, la diputada Karla Hernández, reiteró durante su intervención su "postura provida" a favor de los no nacidos. "No puedes garantizar un derecho (el de la madre) a costa de otro (del bebé)", argumentó, recordando que la Constitución garantiza el derecho a la vida a partir de la concepción.Respecto a este punto, Cornejo estuvo de acuerdo y argumentó lo mismo, pero desde otro enfoque: "No se puede garantizar un derecho atropellando al otro: el derecho del no nacido por el de una mujer sí nacida con responsabilidades con otros hijos […] Quienes mueren por no pagarse un buen sistema de salud son las mujeres pobres. Hay muchas mujeres que salen del país a abortar en otros lugares y no por estas cuatro causales".Respecto a los embarazos en niñas y adolescentes, Hernández consideró que "el problema de tanta niña embarazada es un problema de raíz", refiriéndose que en muchos casos ellas no conocen sus derechos por la falta de una educación sexual.Sin embargo, Cornejo le replicó que "no es justo responsabilizar a una niña" al decir que por su desconocimiento queda embarazada. "Aquí hay mujeres que sí sabemos nuestros derechos y aún así son violadas", dijo.Por su parte, la diputada Cristina López dijo que el tema del aborto debe tratarse "con mente abierta" tomando en cuenta que "estamos en un mundo que ha cambiado".El debate en torno a la despenalización en cierto tipo de abortos en El Salvador se mantiene en la Asamblea Legislativa desde que la diputada del FMLN, Lorena Peña, presentó la propuesta en octubre de 2016 y luego que este año, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, apoyó la propuesta.Al mismo tiempo hay una propuesta opuesta, por parte de ARENA, en la que se pide endurecer las penas contra las mujeres que practiquen un aborto, con hasta 50 años de cárcel.Mientras, la Sala de lo Constitucional resolvió el pasado 15 de febrero que las "disposiciones constitucionales no deben ser interpretadas ni desarrolladas legislativamente como vehículos o instrumentos de imposición de opiniones y valores morales de un sector de la sociedad hacia el resto" y que aunque "no hay vía libre para interrumpir el embarazo con la sola decisión de la madre" tampoco "implica que cada vez que chocan la vida e integridad del nasciturus con los derechos de la madre, va a prevalecer la vida del nasciturus".