Impacto por covid-19 afectó más a medios de Latinoamérica

Son los medios de comunicación de Latinoamérica los que más pérdidas económicas registran a causa de la crisis provocada por el covid-19.

"Breaking news: the economic impact of Covid-19 on the global news media industry", es el título del informe que patrocinó la UNESCO en su afán de conocer el estado de los medios de información tras el embate de la pandemia.

Los resultados no son alentadores. "covid-19 ha acelerado la fuente principal de ingresos de los medios: la circulación y publicidad impresa… No esperamos que haya un regreso a los niveles prepandémicos, aunque se ve un pequeño repunte, nunca regresaremos a lo que era antes del covid-19", externóAntonia Kerle, de Economist Impact, instancia que participó en la investigación y elaboración del informe.

Las pérdidas a nivel mundial superan los $20 mil millones, y las perspectivas de recuperación apuntan a que al menos $15 mil millones no podrán ser recuperados por los medios.

La opción de recuperación, ante el declive de la circulación de ejemplares impresos, es la difusión de noticias y venta de publicidad en plataformas web y redes sociales.

"Vimos una aceleración rápida en los ingresos por noticias digitales pero aquí el punto es que ahora a corto y mediano plazo ese crecimiento no será lo suficiente para compensar las pérdidas en lo impreso... Será solo como una gota en un balde en comparación con la pérdida de $20 mil millones de ingresos por lo impreso que sucederá hasta 2025", apuntó Kerle.

Los datos fueron presentados en la segunda jornada de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En ese espacio, el presidente de la Sociedad, Jorge Canahuati, hace referencia a la relación que existe entre la salud financiera de los medios y la independencia de estos frente al poder de turno.

"En una prensa saludable tiene la oportunidad de ser más independiente, un valor esencial para hacer contrapeso en la sociedad y ayudar al desarrollo económico", sostiene Canahuati, quien enfatiza que los medios de comunicación latinoamericanos deben adaptarse a modelos económicos más viables.