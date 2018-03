Imparten talleres de oficios a estudiantes

Lee también

Los estudiantes de bachillerato general del Instituto Nacional de Ciudad Barrios, en San Miguel, comenzaron el año pasado a recibir talleres de capacitación para dotarlos de herramientas para desempeñarse en el mundo laboral.El director de la institución, Rex Marvin Ortiz, explicó que fueron capacitados, en cursos de sastrería y electricidad, jóvenes que cursaban primero y segundo año de bachillerato general.Mientras que este año se impartirán esos mismos talleres y además se abrirá un curso de cocina para todos aquellos estudiantes que estén interesados en aprender para trabajar en un restaurante o poner su negocio.“En los bachilleratos comercial y de computación los jóvenes aprenden una especialidad que les permite emplearse después de finalizar el bachillerato. Esto no sucede con los bachilleres generales, que no aprenden ninguna competencia”, dijo el educador.Ortiz explicó que hay alumnos que no pueden continuar estudiando en la universidad por falta de recursos económicos, por eso decidieron capacitarlos en un oficio que les pueda servir para ganarse la vida.“Nosotros estamos contentos porque este año vamos a continuar con el aprendizaje en los talleres”, dijo el estudiante Carlos L.