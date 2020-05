Impartirán clases a través de radio y televisión

Los estudiantes de los diferentes centros escolares del departamento de Morazán que no tienen acceso a internet, ni cuentan con dispositivos electrónicos como celular, tablet o computadora, y no pueden ir a la escuela por la cuarentena domiciliar decretada por el gobierno, recibirán las clases por radio y televisión, según confirmó una fuente del Ministerio de Educación (MINED).

Actualmente en Morazán hay más de 40,000 estudiantes que asisten a 329 centros escolares públicos, de estos, solo 100 reciben guías escolares, el 70% trabaja a través de internet.

"El 80% de la población tiene acceso a Internet, pero hay un 20% que no, y es por eso que se está buscando dar las clases por medio de radio y televisión para que ese porcentaje de estudiantes reciban la enseñanza por medio de estos otros medios de comunicación", dijo la fuente.

Agregó que aún no hay fecha para iniciar con las clases por radio y televisión, ya que se está a la espera de que el gobierno amplíe las horas de enseñanza para que todos los estudiantes reciban clases por estos medios de comunicación.

La fuente del MINED, aseguró que en el municipio de San Francisco Gotera ya tienen disponible una frecuencia radial a través de la cual se impartirían las clases a estudiantes de tercero y sexto grado.

"Han confirmado la radio Estéreo Morazán, en esta se dará media hora de clases para tercer grado y media hora para sexto grado, serán solo estos dos grados, porque son los próximos a cambiar de ciclo, es decir, tercero pasará a segundo ciclo y sexto pasará a tercer ciclo. Esperamos que el gobierno amplíe a más grados", agregó la fuente del MINED.

Habitantes de los municipios de Osicala, San Fernando, Torola y San Simón, aseguran que la señal de dicha frecuencia radial no llega hasta sus viviendas, por lo que el MINED aseguró que buscará realizar convenios con radios que se encuentran en la zona norte del departamento para solventar dicha problemática.

Mientras, los docentes se las ingenian para atender a sus estudiantes, aunque no todos las veces se logre, como en el caso de Josué Díaz, estudiante de quinto grado del Centro Escolar Benito Juárez, de Osicala. Sus padres están preocupados porque los profesores dejan las tareas por medio de un grupo de WhatsApp. "Yo he conseguido un teléfono, pero acá no hay Internet y rápido se me terminan los datos y no puedo estar saliendo a poner Internet, entonces estos días él (Josué) no ha hecho las tareas porque no sabemos que han dejado de deberes", comentó Angela de Díaz.

Al igual que Josué hay muchos niños que se encuentran con la incertidumbre de no saber si pasarán el año escolar. Hay otros a quienes se les dificulta comprender las guías de estudios que el MINED pasa dejando por sus viviendas, aunque de 26 municipios de Morazán, solamente en 12 han podido repartir las guías escolares, informó el Ministerio.