Impasse por préstamos afecta transferir FODES

La Coorporación de Municipalides de El Salvador (COMURES) demandó la transferencia de parte del Gobierno del dinero correspondiente al mes de junio del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades.

Por medio de un comunicado, COMURES mencionó que el Ministerio de Hacienda no ha otorgado un plazo de tiempo para que los fondos sean entregados al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y esto, dice, limita la capacidad de acción que puedan tener las municipalidades en el marco de la pandemia del covid-19.

"Se solicita respetuosamente al señor presidente de la república (Nayib Bukele) interceda ante la emergencia y necesidad de estos fondos para las municipalidades a fin de que el Ministerio de Hacienda agilice el desembolso del FODES de junio y de los meses subsiguientes", expresa el escrito.

Las alcaldías reciben como FODES el 10 % de los ingresos corrientes netos del Estado, algo que en el actual año se ha visto afectado como efecto de la pandemia. Según dijo el Ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, de momento el Estado tiene una caída de $647 millones en su recaudación fiscal.

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró, por medio de las redes sociales, que en caso de que los fondos no fueran entregados ayer, "no se podrán realizar operaciones financieras, ya que no estarán habilitadas durante (las) vacaciones".

El pasado jueves el Ministerio de Hacienda, en su portal web, expresó que la no entrega del FODES se debe a la no ratificación de la Asamblea Legislativa del préstamo por $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual tenía como fecha de vencimiento ayer.

De ese préstamo el 30 % corresponde a las 262 municipalidades del país, según lo establece el Decreto Legislativo 608, el cual fue aprobado el pasado el pasado 26 de marzo.

"Los recursos serán transferidos de forma directa a las alcaldías de conformidad a lo establecido en la ley FODES, en proporción a como vayan ingresando los mismos al Fondo de Emergencia", mencionó Hacienda.