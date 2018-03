Implementan “Yo cambio” en el penal de Gotera

Lee también

El modelo de gestión penitenciaria “Yo cambio” fue inaugurado ayer en la mañana por autoridades de Seguridad en el centro penal de San Francisco Gotera (Morazán). Rodil Hernández, director general de Centros Penales, explicó que con dicho programa se busca que los privados de libertad se rehabiliten y logren alcanzar un cambio total de vida, para que al salir de prisión se puedan reinsertar a la sociedad civil.“Vamos a dar por iniciada la aplicación de nuestro modelo de gestión penitenciaria ‘Yo cambio’. Este modelo consiste en un programa progresivo penitenciario que tiene como objetivo que la persona privada de libertad, a través de programas de sensibilización, de concienciación de inducción, se incorpore de manera voluntaria e irreversible en los diferentes programas de carácter formativo, laboral, educativo y espiritual”, indicó Hernández.El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, recordó que en el centro penal de Gotera se integraron los esfuerzos de las iglesias evangélicas y de los propios reos que decidieron construir un proyecto de vida que les permitiera retirarse de los grupos de pandillas, a fin de adquirir habilidades, conocimientos y aptitudes que les permitan tener oportunidades de adquirir un empleo y continuar sus estudios al salir de prisión.“Esta es una gran oportunidad, cuando no solamente en el sistema penitenciario, sino también fuera, en el territorio, en diferentes sectores de nuestro país el deseo de los jóvenes y adultos de salir de estos grupos está creciendo. Podemos pasar de largo esta oportunidad o aprovecharla”, consideró Ramírez.Juan Munguía Morales, privado de libertad que se unió al programa, contó que hace un año ingresó a la iglesia evangélica que funciona en el penal y desde entonces se salió de la pandilla y comenzó a trabajar para mejorar su calidad de vida y la de otros 18 reos a quienes les da clases de dibujo y pintura.“Hace seis meses que empezamos en este programa y aunque me faltan más de 20 años de condena, espero que al salir pueda trabajar en arte y pintura, pues ya no quiero volver a delinquir”, afirmó el joven.