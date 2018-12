Implicada en caso Troll Center recibió $21 mil en periodo de Nayib Bukele

Los archivos de las finanzas de la Alcaldía de San Salvador revelan una prueba más de la conexión del ex alcalde de San Salvador y candidato de GANA, Nayib Bukele, con los acusados de ciberataques contra medios de comunicación. Mayra Morán, una de los cinco implicados en los casos de ataques a medios de comunicación, cobró $21,000 por servicios de "viralizacion" de noticias favorables para el ex alcalde.

Morán cobraba a través de Marketing Group, pero también fundó, en noviembre 2015, la empresa Viral S.A. de C.V., junto con José Carlos Navarro, otro procesado por ciberataques, 8 días después del primer allanamiento del caso trollcenter donde se detuvo al programador Andrés Ricardo Ortiz Lara.

Los servicios de Morán se realizaban al mismo tiempo que la investigación del trol center continuaba. Los pagos se concretaron después que ella y otros cuatro estuvieron detenidos.

Además de Morán, otras empresas fueron favorecidas con $82,115 pagados con fondos públicos durante ocho meses (noviembre de 2016 a junio de 2017) para promover al Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).

Las empresas beneficiadas con los pagos, luego de un proceso de licitación por invitación, fueron Marketing Group S. A. de C. V., Brandcom S. A. y Equis El Salvador S. A. de C. V., la cual se llevó $46,700.

La licitación por invitación es cerrada, pero incluye , por lo menos, tres proveedores diferentes. Este tipo de licitación es para proyectos menores a los de la licitación por concurso público, por lo que se ha detectado su uso para evadir controles legales.

Viral. La empresa de Mayra Lisseth Morán recibió dinero para distribuir información.

Marketing Group S. A. de C. V. recibió $21,290. Su representante legal, Mayra Lisseth Morán Lemus, recibió el pago, según documentación en poder de LA PRENSA GRÁFICA, el 21 de abril de 2017.

Morán Lemus es aún procesada junto a Andrés Ricardo Ortiz Lara, José Carlos Navarro Martínez, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz y Sofía Medina, exgerente de Comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador. Este caso está en la Cámara de lo Penal de Santa Tecla la que deberá decidir sobre dos procesos de ciberataques.

Marketing Group cobró por "servicio de viralización de contenido multimedia y administración de redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud para el periodo de marzo 2017".

Dicho monto fue desembolsado a pesar de que el trabajo se desarrolló por 22 días, luego de que la "orden de suministros de bienes y/o servicios" del "sistema de compras y contrataciones" de la alcaldía fue firmada el 9 de marzo de 2017 por Orlando José Morales y autorizada por Francisco Garay Solórzano, ex director ejecutivo del IMJ. Según la empresa, durante el periodo cobrado cosecharon 131 "me gusta" en la página de Facebook, así como 426 "me gusta" a 13 publicaciones, 31 comentarios y 25 compartidos. Todo por $21,290.

La mayor parte

Entre tanto, la mayor parte del pago se lo llevó la empresa Equis El Salvador S. A. de C. V., representada por Francisco Wilfredo Reyes Cárcamo, y la que cobró $46,700 por dos diferentes servicios brindados en noviembre de 2016. Según el Centro Nacional de Registros, la empresa fue constituida en octubre de 2016.

Recibió un "pago por servicio de marketing digital para la cuenta institucional del Instituto Municipal de la Juventud para el periodo de noviembre de 2016", un mes después de la creación de la empresa. Por esto, la municipalidad pagó $25,000.

En el reporte entregado por Equis El Salvador existe una contradicción, dado que el contrato especifica que el servicio contratado era para noviembre; sin embargo, el documento especifica que el periodo trabajado fue el de octubre de 2016 en el cual la página de Facebook del IMJ pasó de 6,789 "me gusta" a 6,906, es decir, un crecimiento de 117 "me gusta".

Para aspirar a este servicio en la licitación participaron además las empresas Marketing Group, así como Viral S. A. de C. V., ambas representadas por Mayra Morán Lemus.

La orden de compra fue girada el 21 de noviembre de 2016 y autorizada por Morena Elizabeth Castaneda Orantes, entonces presidenta de la junta directiva del Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía de San Salvador.

El segundo servicio contratado fue de "viralización de contenido multimedia y administración de redes social del IMJ del Gobierno de San Salvador para el periodo de enero de 2017", con un costo de $21,700.

Las otras licitantes también eran Marketing Group y Viral S. A. de C. V.

Mismas empresas en las licitaciones de la Alcaldía de San Salvador

Licitación por invitación

La Alcaldía de San Salvador envió cartas de solicitud de licitación a empresas para que ofertaran por los servicios solicitados. Proceso se conoce como licitación por invitación.

Las mismas empresas

Marketing Group S. A. de C. V., Viral S. A. de

C. V. y Equis El Salvador S. A. de C. V. fueron las empresas a las que les fueron pedidas las solicitudes de licitación. Marketing Group y Viral tienen la misma representación legal: Mayra Lisseth Morán Lemus.

Creación un mes antes

La empresa Equis El Salvador S. A. de C. V. fue constituida el 4 de octubre de 2016, según datos del Centro Nacional de Registros, y comenzó a servir a la alcaldía capitalina en noviembre del mismo año.