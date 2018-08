Implicado en 13 delitos, incluyendo 4 asesinatos

Miguel Antonio Marroquín Angulo, de 26 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado domingo en el cantón Roquinte, del municipio de Jiquilisco, en Usulután, ya que es acusado de haber cometido 13 delitos, entre estos cuatro homicidios. La detención fue realizada por la PNC mediante una orden judicial emitida el año pasado por el Juzgado Especializado de San Miguel.

Entre los cuatro homicidios hay dos casos en los que las víctimas son mujeres, hechos que no fueron especificados por las autoridades, indicando solamente que fueron cometidos entre 2016 y 2017. La mayoría de víctimas eran miembros de grupos delincuenciales.

Un oficial de la PNC manifestó que Marroquín fue capturado cuando se realizaba un patrullaje preventivo en el cantón Roquinte, donde se encontraba junto con otras personas tomando bebidas embriagantes, en la ribera del río El Paso.

"Esta persona estaba siendo reclamada por el juzgado desde el año pasado. Está vinculada en varios casos y se espera que sea condenada por el alto grado de peligrosidad que representa", dijo la fuente policial.

A Marroquín le atribuyen, aparte de los cuatro homicidios agravados, tres casos de privación de libertad, otro de privación de libertad agravada, tres de intento de homicidio, uno de robo agravado y otro caso de organizaciones terroristas, según el reporte.

Al ser consultado sobre su culpabilidad en los delitos que le atribuyen, Marroquín negó que haya participado en alguno de estos, pero aceptó ser miembro de un grupo delincuencial.

"Yo estaba tomando alcohol cuando fui capturado, pero no tengo nada que ver con esos homicidios que me atribuyen, no he participado en nada", indicó el hombre, quien aseguró que trabaja, pero no especificó dónde.

Las autoridades policiales indicaron que las personas que se encontraban con el delincuente no tenían órdenes de captura vigentes. Asimismo, señalaron que puede haber más involucrados en los casos.

La autoridad sospecha que Marroquín tuvo ayuda de personas para cometer los delitos. Quienes estaban con él al momento de capturarlo no tienen órdenes pendientes.