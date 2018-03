Implicado en el homicidio del notificador del CONNA recibe 38 años de cárcel

Lee también

Uno de los pandilleros implicados en el asesinato de un notificador del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) de La Unión, fue condenado a 38 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de la cabecera departamental.Según la declaración del testigo con clave "Cacao", David Alberto Canales, de 19 años, fue uno de los seis pandilleros que interceptaron al empleado público cuando realizaba sus funciones de citador en el caserío El Zapote del cantón El Cacao, en el municipio de Conchagua."Cuando ellos (pandilleros) ven que él anda el chaleco del CONNA y anda el logo en la moto, lo rodean y le dicen: vos trabajas para el Estado, vos trabajas para el gobierno y el gobierno nos acaba de matar a dos de nosotros, así que te vamos a matar a vos", le dijeron los hechores a la víctima, según las investigaciones judiciales.De acuerdo al testimonio de Cacao, los seis pandilleros portaban armas de fuego y armas blancas (machetes) y tras interceptar al notificador, lo rodean y lo bajan de la moto, lo agreden, lo privan de libertad, lo introducen a un monte donde proceden a desmembrarlo, y le prenden fuego al cadáver.Dichos hechos ocurrieron aproximadamente a la una de la tarde, el 31 de agosto del año 2015, pero parte de los restos del cadáver del notificador identificado como Leonel Alberto Torres, fueron encontrados semienterrados hasta el 22 de marzo del año 2016."Se encontró partes de los restos de la víctima, así como una suela del zapato que calzaba, un trozo de papel de los documentos del CONNA y una tabla portapapeles", dijo una fuente judicial.Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia pericial como la prueba de ADN que se le practicó a los restos encontrados y a familiares de la víctima, así como el acta de autopsia, además de un álbum fotográfico de la inspección ocular de la escena y la prueba testimonial que es la declaración del testigo Cacao.En tanto, la defensa particular del imputado trató de desvirtuar la acusación fiscal, y presentaron prueba testimonial, que no fue relevante para el aplicador de justicia, ya que los testigos de descargo solo llegaron a declarar que conocían al imputado y que se dedicaba a la agricultura.Por los hechos, Canales recibió una condena de 30 años de prisión por el homicidio agravado en perjuicio del empleado del CONNA y otros ocho años de cárcel, por el robo agravado de la motocicleta en perjuicio del Estado de El Salvador, la cual no ha sido localizada.Por este caso ya fue condenado un adolescente de 17 años, que recibió una pena de 14 años de cárcel al ser declarado responsable de los mismos delitos de Canales. Hasta el momento también hay otros cuatro implicados en el mismo hecho, que han sido declarados reos rebeldes con órdenes de captura en su contra.