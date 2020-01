Imponen 102 años de cárcel a jefe MS-13 por homicidios y extorsión

Hugo Adalberto Carranza, un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) conocido como "Cruel" o "Cora", recibió ayer una condena de 102 años de cárcel. El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador le impuso la pena de cárcel por pertenecer a una agrupación criminal que planificó ocho asesinatos, sin lograr concretarlos, y extorsionó a una empresa de bebidas gaseosas.

El cabecilla escuchó, por videoconferencia desde un centro penal, que sumaría 102 años en prisión a la condena de 149 que acumulaba hasta ayer. En junio de 2018, el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador le impuso al "Cruel" 49 años de cárcel por asesinar a dos hombres. Y en marzo de 2019, el mismo juzgado le agregó 100 años de prisión por 14 homicidios. Las tres condenas suman 251 años.

El juez condenó a 13 imputados, de 52 en total, con penas desde los tres años de prisión hasta los 102 de Carranza. La Fiscalía General de la República (FGR) logró probar que los delincuentes son parte de la estructura de la MS-13, involucrados en 51 delitos: traficaron armas, asesinaron, intentaron homicidios y extorsionaron. El caso es llamado Operación Libertad y tiene vínculos con Operación Cuscatlán y Jaque.

La hipótesis de la Fiscalía era que los pandilleros formaron un grupo terrorista. El juzgador señaló en su lectura del fallo que, basado en las investigaciones fiscales, ninguno cometió delitos enmarcados en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Decidió modificar el delito de organizaciones terroristas y los condenó por agrupaciones ilícitas.

Los pandilleros a quienes el juez impuso condenas más bajas son Ricardo de Jesús Martínez, supuesto agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que recibió tres años de cárcel; Óscar Armando Colocho Ruiz, alias "Papá de Madera" o "Dasty" (tres años de prisión); José David Bernal Rosales, "Chanito" (cinco años); Ricardo Samuel Solórzano, "Snoop de Sailor" (cinco años); y Miguel Orellana, "Maleante" (cinco).

La ley salvadoreña regula que cuando una persona es condenada a penas menores de tres años de cárcel, los jueces pueden permitir que la cumpla fuera de prisión. El juzgador antimafia decidió no darle ese beneficio a Ricardo Martínez, condenado a tres años. La fiscalía identifica a Martínez como un ex agente policial, pero el juez dijo que no le presentaron ningún documento que compruebe la pertenencia a la PNC.

Los otros condenados son Emerson Ademir Serrano Hernández, alias "Bóxer de Acajutlas" (10 años de prisión); Geovani Navarro, "Little Greñas" (12 años); Marvin Antonio Cruz, "Peque" (15 años); Marvin Alberto Peñate, "Mausi" (17); Carlos Ulises Rosales, "Tremendo" (20); José Antonio Colocho, "El Dasti" (22); y Carlos Ismael Díaz Mena, "Gato" (52).

"Fueron ocho casos de homicidios los conocidos en esta audiencia. Fueron cometidos en diferentes lugares del país, tanto en Cuscatlán, La Libertad, Sonsonate y San Salvador. Los hechos que fueron atribuidos a estos procesados fueron en el periodo del 2017", dijo una fiscal de la unidad especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado, de la FGR.

La abogada del pandillero Emerson Serrano, quien prefirió no identificarse, opinó que la resolución del juez es injustificada y que está dispuesta a apelar. "Sentimos que no ha sido apegada a derecho y tenemos las vías legales que en este caso es una apelación. Pero el fallo (escrito) se va a tardar en vista de que es un caso bastante grande", señaló.

No todos los acusados fueron condenados. El juez absolvió a 39: 36 salieron libres por falta de pruebas y los tres restantes porque ya habían enfrentado una acusación similar y la ley prohibe doble procesamiento por los mismos hechos. La fiscal del caso agregó que va a esperar la resolución escrita para valorar una apelación.