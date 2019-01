Imponen 300 años de prisión a jefe de lancheros salvadoreños ligados al cartel de Sinaloa

El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador declaró esta mañana culpables a 27 lancheros que colaboraron con el cartel de Sinaloa para traficar droga por el pacífico salvadoreñas.

Las penas impuestas oscilan entre los dos años ocho meses a los 300 años, debido a que el juez consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó la participación de todos los implicados.

En un principio, la Fiscalía acusó a los lancheros de actos preparatorios para el tráfico de drogas; pero el juez modificó la acusación y los condenó por los delitos de cooperación, complicidad y tráfico internacional de droga, entre otros.

Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó con penas entre 2 años ocho meses y 300 años a 27 lancheros que colaboraron con el cartel de Sinaloa. pic.twitter.com/je5SzSw88e — LPGJudicial (@LPGJudicial) 30 de enero de 2019

La condena de 300 años fue impuesta a José Leonidas Gómez, conocido como "Pepe", quien era el jefe de la estructura de tráfico de droga en El Salvador, de acuerdo con la valoración del juez especializado. El juzgador explicó que es una condena "simbólica" porque la ley solo permite como máximo 60 años de cárcel.

En la acusación inicial estaba la exlocutora Pamela Posada, pero no figuró entre los condenados luego de que estuvo ausente durante todo el juicio. La Fiscalía no explicó por qué Posada no fue condenada.