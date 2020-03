Imponen 50 años de cárcel a feminicida de su pareja embarazada

Henry Alberto Salazar Burgos fue declarado ayer como feminicida. Una jueza especializada en violencia de género le impuso 50 años de cárcel porque concluyó que Henry engañó a su pareja embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, para llevarla en su vehículo a la zona franca Miramar, en Olocuilta, La Paz, donde la asesinó. Ocurrió en 2017.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a Henry a 40 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado, y a otros 10 años por el de aborto sin consentimiento, debido a que Lilian tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada el 20 de octubre de 2017. Henry la asfixió.

Entre las pruebas del crimen están las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC). Esos videos captaron que Henry, entonces de 27 años, se juntó con Lilian en la acera del establecimiento en el bulevar de Los Héroes, en San Salvador, donde ambos eran compañeros de trabajo. Partieron hasta el lugar donde la mató.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo las activaciones de las antenas telefónicas que reportó el celular de Lilian durante el recorrido hasta el sitio del feminicidio. Un perito confirmó en el juicio, que tuvo reserva total, que esas activaciones ocurren cuando un celular capta la señal de una antena de la compañía de teléfono. El celular de Henry no reportó activaciones porque estuvo fuera de línea todo el día.

"Se dirigía ella hacia su casa de habitación. El imputado le iba dando ‘ride’ en ese día y pues a partir de allí ella desaparece, ese 20 de octubre. Y es encontrada hasta el siguiente día, 21 de octubre del 2017, fallecida juntamente con su bebé", señaló la fiscal.

Henry y Lilian eran pareja desde 2014, pero tuvieron problemas y se separaron. Cuando ya no estaban juntos, la víctima quedó embarazada de su agresor, según testigos que hablaron en el juicio.

El procesado le pidió que abortara y Lilian se negó. Esa fue una de las causas para que la asesinara. Unas horas después del crimen, Henry se reunió con sus amigos en un bar para departir.

Con la voz entrecortada al describir el feminicidio, la jueza especializada explicó ayer que Lilian, de 27 años, sufrió violencia psicológica. "No establezcamos que todas las víctimas no son empoderadas", dijo la juzgadora en referencia a que Lilian tenía un trabajo estable y no dependía económicamente de nadie.