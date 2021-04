Imponen "Ley Mordaza" a docentes

"No, y absolutamente no, está permitido llamar a medios de comunicación para exponer necesidades del centro (educativo). El asesor educativo debe tener un diagnóstico detallado del centro y el director canalizar, por medio de la dirección departamental, las necesidades. Sabemos que son muchas, pero poco a poco se irán solventando. Así como también: no se puede dar declaraciones a ningún medio".

La anterior es una fracción de un memorando que circuló en los grupos en redes sociales que los docentes han creado con sus cuentas personales para mantenerse comunicados por sus propios medios desde que comenzó la pandemia.

La representación del sindicato Bases Magisteriales Salvadoreñas en el departamento de La Paz denunció este hecho, lo condenó y advirtió que no es correcto que a los docentes, como seres pensantes y como forjadores de pensamiento crítico, se les "amordace con este tipo de lineamientos", según una carta que le hizo llegar a la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, el pasado lunes 19 de abril.

"Con esa actitud, el señor director departamental de Educación de Cuscatlán está dando un retroceso en los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial de los docentes, puesto que la LIBERTAD DE EXPRESIÓN (sic) constituye fundamentos esenciales de toda sociedad", reza la misiva, firmada por el secretario departamental de Bases Magisteriales Salvadoreñas en La Paz, Isaías Carranza Pineda, quien no es el único que está denunciando esta arbitrariedad.

En el departamento de Morazán, ha sucedido lo mismo, el director departamental también fue denunciado ante el Ministerio de Educación (MINED), por el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS)—que ha abanderado en los últimos días la lucha en pro de la contratación de los docentes interinos— precisamente por la misma situación.

"Como nosotros como docentes tenemos grupos de WhatsApp de directores, allí mandó él los audios diciendo que está prohibido que directores o profesores den declaraciones a la prensa, que solo la ministra puede hacerlo", expresó la secretaria general del FMS, Idalia Zúniga.

"Entonces, como Frente Magisterial denunciamos a este director, porque está atropellando la Constitución, nos están imponiendo una ley mordaza, porque nosotros tenemos libertad de expresar lo que está pasando en las escuelas", agregó la directora escolar.

LA PRENSA GRÁFICA pidió al MINED una valoración con respecto a estas denuncias, pero aún no hay respuesta.

Denuncia ante ministra El sindicato Bases Magisteriales envió hace cinco días una misiva a la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, denunciando la violación al Art. 6 de la Constitución de la República, que garantiza la libertad de expresión.