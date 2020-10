Imponen penas mínimas a imputados en caso Operación Tsunami

Penas de prisión que oscilan entre los dos (excarcelable) y nueve años prisión recibieron 83 imputados en el caso llamado Operación Tsunami, con el que las autoridades capturaron a pandilleros y colaboradores en la zona sur del departamento de La Libertad.

El caso inició en septiembre de 2018, cuando las autoridades desarrollaron la Operación Tsunami con el objetivo de capturar a 164 personas: cabecillas, pandilleros y colaboradores del Barrio 18. La Policía Nacional Civil solo logró arrestar a una parte del objetivo. Al final, el proceso fue contra 149 imputados.

De acuerdo con la investigación, la estructura del Barrio 18 utilizó a personas bajo la figura de testaferros. El procedimiento fue pagarles a cambio de prestar sus nombres y firmas para comprar inmuebles, vehículos y administrar negocios en la zona costera de La Libertad.Entre los involucrados en la operación de volver legal el dinero habían negociantes de pescado, comerciantes, empresarios de microbuses y autobuses, quienes de acuerdo con la Fiscalía, recibieron dinero de la pandilla para lavarlo. Por esa acción, los comerciantes recibían un porcentaje de las ganancias.

Sin embargo, El Juzgado Especializado de Sentencia C absolvió hoy a varios imputados por los casos planteados por la Fiscalía General de la República.

El juzgado también decidió exonerar de cargos al exalcalde de La Libertad, Carlos Molina, quien fue procesado por vínculos con una estructura del Barrio 18 y por el intento de asesinato de una mujer, en 2008.

La Fiscalía había sostenido que el exalcalde Molina pagó entre $3,000 y $5,000 a la pandilla 18 para que asesinaran a una mujer, en 2008, aunque el crimen no se concretó. La Fiscalía no dio a conocer el motivo por el que supuestamente el exalcalde Molina quiso matar a la mujer. Sin embargo, Molina fue absuelto de esos cargos.