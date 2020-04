Imponen toque de queda en Nuevo Cuscatlán

El municipio de Nuevo Cuscatlán estableció un toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. como una medida para enfrentar la pandemia de covid-19, que sufre El Salvador, según determinó el Concejo Municipal en una sesión extraordinaria realizada el pasado domingo.

La convocatoria fue realizada por el alcalde en funciones, José Manuel Dueñas, y en la reunión fueron establecidas otras medidas como el dejar un único punto de acceso al municipio el será “por la calle del puerto de la Libertad, Acceso por Huizucar y Bulevar Cuscatlán quedan cerrados”.

La razón, que se establece en el acta para tomar la determinación de restringir la circulación durante ocho horas es porque “se determina un grado de amenaza alta, con la probabilidad de ocurrencia en nuestro municipio. Esta situación de alerta conlleva a elevar las medidas de protección ante posibles contagios y reforzar las acciones actuales para cortar la cadena de trasmisión”.

En el caso de no acatar el toque de queda las personas serán enviadas a un centro de cuarentena, pero no se establece si a los instalados por el Gobierno central.

“Queremos aclara que podrá circular siempre y cuando sea una emergencia y compruebe dicha emergencia”, hace la salvedad el acta.

La disposición contrasta con la afirmación que hizo ayer el Fiscal General de la República, Raúl Melara, en la que decía que los toques de queda no están autorizados en el país.

“Proteger la salud debe ser prioridad de todos y estoy consciente que se debe tomar medidas. Pero esto no debe significar establecer toques de queda. Los funcionarios no tenemos más facultades que las que la Ley nos otorga. El que tenga oídos que oiga; y el que no, será procesado”, escribió Melara en su cuenta oficial de Twitter ayer.

Además de las medidas emitidas por el Gobierno el acta también avala la prohibición de circular mayores de 60 años y menores de 15, la entrega de sticker a la población para identificar mejor los vehículos, se regula el ingreso de vehículos de abastecimiento solo por la mañana, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, entre otras disposiciones.

La alcaldía de San Salvador también estableció un cerco sanitario en el centro histórico como medida de protección, la medida fue acompañada por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.

La municipalidad de Mejicanos igualmente restringe la venta de bebidas alcohólicas. El gobierno ya había impuesto un cerco sanitario en el puerto de La Libertad.