Importadores deberán traer diésel bajo en azufre: MARN

El diésel que sea importado al país a partir del próximo 26 de abril debe ser bajo en azufre. Así lo establece el reglamento centroamericano que entra en vigor ese día.El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dijo ayer que esa normativa “obligará a los importadores de combustible” a traer diésel que contenga como máximo 500 partes por millón de azufre. Por ahora es de 5,000 partes por millón.Lina Pohl, ministra del ramo, señaló que se trata de una de las “medidas más importantes” para reducir las emisiones producidas por el parque vehicular y mejorar la calidad del aire.“Es un compromiso que hemos hecho como país. Es parte de las contribuciones nacionales que presentamos en el Acuerdo de París y que fue ratificado por la Asamblea Legislativa”, dijo la ministra sin detallar la meta de reducción que esperan obtener con la medida.Medio Ambiente considera que del 100 % del parque vehicular que hay en el país, únicamente el 2.2 % corresponde al transporte público; pero es el responsable de generar el 51 % del total de emisiones de “material particulado”, por lo que “se espera un impacto muy positivo en la mejora de la calidad del aire”.De acuerdo con datos del Viceministerio de Transporte (VMT), actualizados hasta el 3 de enero pasado, el parque vehicular del país comprende un total de 1,008,080 vehículos registrados, de los cuales 455,595 son automóviles, 206,125 son pick up y 205,426 motocicletas.Un poco más de medio millón de vehículos circulan en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), una zona en que según los más recientes reportes del Índice Centroamericano de Calidad del Aire (ICCA), publicados por el MARN, existe una calidad de aire no satisfactoria.Pohl confirmó ayer que la red de vigilancia de Medio Ambiente “está mostrando una mala calidad de aire en el país”, y que uno de los puntos críticos es el combustible utilizado por el transporte público.El ICCA considera que debido a la condición del aire en algunas zonas del país existe un alto riesgo de deterioro en la salud de las personas. “La gente con las enfermedades respiratorias tal como asma debe evitar el esfuerzo al aire libre; todas las demás personas, especialmente los mayores y los niños, deben limitar el esfuerzo prolongado al aire libre”, se lee en la recomendación del organismo.El reporte del MARN coincide con la alerta que emitió el año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la mala calidad del aire en las principales ciudades del mundo. El organismo considera que es un problema creciente la contaminación del aire que causa “estragos en la salud humana” y más de 3 millones de muertes prematuras cada año.Esta no es la primera vez que las autoridades pretenden controlar las emisiones que contaminan el aire, sin embargo, las disposiciones no se cumplen. Un ejemplo de esto es la normativa que exige las revisiones técnicas vehiculares, pero que un litigio jurídico dejó sin efecto desde 2000.El Viceministerio de Transporte también ha dicho que está interesado en sacar de circulación a los autos que sobrepasen la cantidad de emisiones lanzadas al aire, pero no realiza acciones encaminadas a ello.Pohl dijo ayer que ella no puede hablar de sanciones a quienes no cumplen porque “no soy la que determina las sanciones, no soy quien regula eso. Solo puedo decir que esto es ley de la República”.