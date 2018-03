Impuesto a bienes suntuosos es la apuesta del GOES

Lee también

Todos los bienes que no son determinantes para vivir, que son de esparcimiento y de un costo alto están en la mira del Gobierno de El Salvador (GOES) para gravarlos con un impuesto.El secretario técnico de la Presidencia Roberto Lorenzana dijo que la propuesta ya hace años se pensó en aprobarla pero se optó por no hacerlo, ahora la han sacado nuevamente y busque el apoyo en la Asamblea Legislativa para que lo aprueben.Lorenzana dijo que no se sabe en "qué cuantía la Asamblea lo podrá aprobar pero creo que hablar de un 0.5% del valor (del inmueble)". El cobro sería anual y se aplicaría a bienes como ranchos de playa, casas de campos o podría gravarse en todos aquellos cuyo costo sea mayor a $500 mil, ejemplificó Lorenzana.El motivo de hablar de este impuesto es que la Ley de Responsabilidad Fiscal los obliga a mejorar los ingresos del Estado y esto puede hacerse vía impuestos.