Impugnarán elección interna de Nuevas Ideas

Un grupo de militantes de Nuevas Ideas afirmó ayer que impugnará ante el Tribunal Supremo Electoral el proceso de elecciones internas celebradas el pasado fin de semana por haber sido manipuladas al tiempo que también pidieron la renuncia del presidente del partido, Xavi Zablah Bukele.

Luego de las elecciones del domingo, Nuevas Ideas dio a conocer que 167,876 afiliados emitieron su voto, pero según dijo Manuel Ábrego, quien dijo ser miembro de Nuevas Ideas San Salvador, "al momento de hacer los recuentos nos aparece que más de 600 mil personas votaron".

Ábrego también dijo que Zablah es "manipulado por Mario Durán y Saúl Meléndez" por lo que piden deje la presidencia del partido.

Por su parte, en San Miguel el exprecandidato a alcalde por Nuevas Ideas, Moisés Juárez, manifestó ayer que no apoyará al candidato electo Cristian Flores, ya que también aseguró que hubo muchas irregularidades en el proceso interno.

"Nuevas Ideas San Miguel jamás aceptaría (trabajar en la campaña de Flores), porque nosotros de antemano decimos que areneros no queremos ni apoyamos en el partido", dijo Juárez, haciendo referencia que Flores, en el proceso de las elecciones del 2018, fue precandidato del partido ARENA, también para aspirar a ser alcalde, pero renunció en su momento a participar.

A Juárez dijo que la candidatura de Flores fue impuesta por las autoridades de Nuevas Ideas y que hubo diversas irregularidades en el proceso de elección, como la de que en un momento de la mañana del pasado domingo, la opción para votar por él no aparecía en el sistema, por lo que asegura que muchas personas se quedaron sin votar.

"La comisión electoral ha elegido a las personas que han querido, impusieron candidatos a alcaldes, a diputados, no han sido elegidos por el pueblo, no fue una elección transparente, no aparecía mi rostro y luego, cuando las personas querían ingresar, el sistema las bloqueaba porque no podían ingresar dos veces", dijo.