Imputado en caso corrupción de Saca ofrece reintegrar $1.3 millones y confesar delito a cambio de una pena mínima

Los abogados del publicista César Funes Cruz informaron esta mañana al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador que están cerca de cerrar un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su defendido confiese que formó parte de una supuesta red de lavado de dinero a cambio una condena de tres años y un posible reintegro de $1.3 millones.

Según Miguel Girón, abogado de Funes Cruz, esta mañana presentaron a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la FGR una garantía de pago por $1.3 millones que cubre el monto de responsabilidad civil que exige la fiscalía, según un peritaje que fue incorporado al proceso a finales de marzo.

"Es de nuestro interés lograr un acuerdo. Hemos hecho una oferta de entrega de ciertos inmuebles por los cuales ya hay valúos para que se tenga garantizada la responsabilidad civil. Debemos tener en consideración que la responsabilidad civil nace con la sentencia que en su momento dicte un juez en un procedimiento abreviado. Aquí lo que se está haciendo es garantizando de una manera cierta que esa responsabilidad se va a cumpli", dijo Girón.

Los abogados de Funes y la fiscalía solicitaron al juez que suspendiera la audiencia preliminar hasta mañana por la tarde para verificar la documentación presentada y definir si habrá proceso abreviado. El juez accedió a la petición, pero pidió que mañana las partes presenten un resultado positivo de las negociaciones.

La fiscalía sostiene en la acusación que César Funes y su hijo Gerardo Funes, a través de la empresa de publicidad Funes y Asociados, ayudaron al expresidente Antonio Saca a lavar $6,511,064.61 por medio de contratos publicitarios. Las investigaciones señalan que los imputados se quedaron con el 20 % de ese dinero: $1,302,212.922.

De acuerdo con la fiscalía, Funes y Asociados fue una de las empresas que ayudó a lavar cerca de $301 millones al expresidente Elías Antonio Saca durante su gobierno (2004-2009). El exmandatario fue condenado el año pasado a 10 años de prisión tras confesar que sustrajo esos $301 millones de fondos públicos.

Antes de que el juez suspendiera la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y el abogado Miguel Flores Durel, abogado de Ana Ligia de Saca, ratificaron en el juzgado que no alcanzaron un acuerdo para un procedimiento abreviado para la ex primera dama.

Uno de los fiscales del caso dijo al juez García que no existían garantías de que la ex primera dama podría pagar los $17 millones que le exigen en concepto de responsabilidad civil. Ayer, Flores Durel dijo que Mixco Sol de Saca no dispone de dinero para pagar porque tiene sus propiedades intervenidas por la justicia salvadoreña.