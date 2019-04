Inauguran centro de atención para adultos mayores

Para cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se exige al Gobierno que realice una serie de medidas de reparación para las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, fue creado el centro de día para adultos mayores en el caserío El Mozote del municipio de Meanguera en Morazán. Son alrededor de 200 personas que podrán recibir servicios que incluyen salud preventiva, educación en derechos y actividades ocupacionales.

Además acceso a cuidadores familiares y servicios sociales, que podrán ser domiciliares para quienes no puedan acudir al centro.

La subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe Hernández de Espinoza, explicó que el funcionamiento del modelo de atención para personas de la tercera edad en El Mozote es una respuesta del Gobierno salvadoreño para brindar a estas personas el resarcimiento de daños que durante décadas les fue negado.

"Es así como este día vamos a estar inaugurando el inicio de las prestaciones de atenciones a las personas adultas mayores, en conformidad con el modelo que se ha creado especialmente para responder, en primer lugar, a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares, pero también a todas las personas adultas mayores residentes en todos estos sectores, para que reciban atenciones y servicios con calidad y calidez", manifestó la funcionaria durante la inauguración de dicho centro.

Añadió que la prioridad de atención será para las personas adultas mayores sobrevivientes de la masacre o familiares de víctimas que habitan en los municipios de Jocoaitique, Meanguera, Perquín y Arambala, y que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o que no cuentan con redes familiares de apoyo; no obstante, también podrá atenderse a adultos mayores que no fueron afectados por la masacre.