Inauguran extensión de sala de Pediatría en Hospital Mazzini

Con ayuda económica de una organización no gubernamental, las autoridades del Hospital Nacional Jorge Mazzini de Sonsonate inauguraron recientemente la extensión del área de Pediatría para ofrecer mayor espacio y comodidad a los niños pacientes y a los familiares que los cuidan.

La inversión fue de $55,000, de los cuales $40,000 fueron donados por la organización no gubernamental On His Path, y el resto fue aportado por la administración del hospital.

Mejorías

De acuerdo con el director del centro médico, Wálter Alemán, la extensión del área de Pediatría permitirá ofrecer atención a más de 15 niños pacientes y a sus encargados, ya que el espacio ha sido equipado con camas y sillones.

“Agradecemos el apoyo de la ONG On His Path que desde hace varios años está brindando al hospital, y lo más importante, que los beneficiados serán las personas de escasos recursos económicos de todo el departamento, e incluso atendemos a personas de Guatemala”, dijo Alemán.

La coordinadora nacional de On His Path, Mayra de Arteaga, apuntó que esta ONG que nació en Estados Unidos comenzó ayudando al hospital de Sonsonate por medio de la atención a niños con pie equinovaro, una malformación en las extremidades inferiores.