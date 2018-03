Inauguran nuevas instalaciones de delegación San Salvador

Lee también

El Gabinete de Seguridad inauguró ayer las nuevas instalaciones de la delegación de San Salvador en la colonia Montserrat, donde funcionarán las oficinas administrativas del trabajo que la Policía Nacional Civil (PNC) realiza en la capital del país.De acuerdo con el director general de la Policía, Howard Cotto, las nuevas instalaciones cuentan con dos edificios equipados que costaron más de $4 millones. El primer edificio es de cuatro niveles y será utilizado para oficinas administrativas, mientras que el segundo es de tres niveles y será utilizado para oficinas de logística policial y además será el área de descanso para los policías.Cotto detalló que en las nuevas instalaciones trabajarán 800 agentes en distintos turnos: 720 hombres y 80 mujeres.“Siempre soñamos con tener instalaciones como estas para la Policía Nacional Civil. No solo son necesarias para el trabajo que desarrollamos, sino que las merecemos. Hoy son una realidad y esperamos ir trabajando en más proyectos como este para que nuestros agentes tengan condiciones ideales para hacer su trabajo en todo el país y que de esa forma no tengamos que estar alquilando inmuebles con fondos que podrían servir para la seguridad pública”, dijo Cotto.El director también explicó que en las instalaciones hay unas pequeñas bartolinas y que esto no resuelve el hacinamiento en las celdas policiales, donde hay más de 5,000 internos.