Inauguran siete nuevos ascensores en el hospital Bloom

Autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) inauguraron ayer siete ascensores en el Hospital de Niños Benjamín Bloom (HNBB), los cuales tuvieron un costo de $1,087,000. Cabe destacar que los ascensores en el centro médico de niños tenían más de 25 de no cambiarse, aseguró MINSAL.“Había un problema en el Hospital Bloom desde hace rato, que fallaban los ascensores. Se hizo un proyecto de solicitud para la compra de estos siete ascensores, que son más veloces, tienen cámara de videovigilancia”, dijo la ministra de Salud, Violeta Menjívar.Las cámaras de videovigilancia preservarán la seguridad en el hospital y permitirán separar lo que se traslada en cada ascensor (ropa sucia, material contaminante, pacientes, medicamentos, alimentos) para que no haya contaminación.El director del Hospital Bloom, Álvaro Hugo Salgado, expresó que el proyecto “le da un plus al quehacer de nuestro hospital. Ya teníamos ciertos años en los cuales el funcionamiento de estos ascensores que teníamos estaban dando una serie de problemas que no permitían el normal trabajo de este hospital”.Para la compra de estos ascensores hubo retraso, porque hubo declaratoria desierta de la compra, lo cual hizo que se retrasara la adquisición de los elevadores.Los ascensores permitirán mejoras en el desarrollo de las funciones de todos los trabajadores del Bloom, un hospital que tiene 11 pisos de altura y, donde muchas veces, pacientes y trabajadores tenían que subir o bajar por las escaleras de emergencia, ante lo tardado que eran los elevadores, así como cuando estaban descompuestos.Es por eso que Salgado enfatizó: “Con estos ascensores estamos dando un salto de calidad, dignificando a nuestros pacientes y a nuestros trabajadores”.Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), con la reforma de Salud, el Hospital Bloom se ha visto beneficiado al invertir en él durante este tiempo más de $21 millones, en donde destacan servicios de consulta externa, resonancia magnética y la unidad de cuidados intensivos y neonatales (ucin), entre otros.